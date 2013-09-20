مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!
قال: يلاحظ خفض ميزان البرودة بالمكيفات ليلاً وسخونة مياه الأنابيب تقل
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في #سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".
وتابع: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات #عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية.. هذا والله أعلم".
مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-19
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في #سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".
وتابع: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات #عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية.. هذا والله أعلم".
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:07 AM
مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!
قال: يلاحظ خفض ميزان البرودة بالمكيفات ليلاً وسخونة مياه الأنابيب تقل
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في #سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".
وتابع: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات #عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية.. هذا والله أعلم".