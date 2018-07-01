مشروب طاقة يدخل فناناً كويتياً العناية الفائقة

تسبب مشروب للطاقة في إدخال الفنان الكويتي سلطان العلي، غرفة العناية الفائقة بمستشفى الأميري من أجل إسعافه.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تعرض الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي لوعكة صحية؛ إثر تجرعه أحد مشروبات الطاقة خلال تناوله وجبة طعام، وهو ما أثر سلباً في صحته على الفور، واستدعى إسعافه إلى مستشفى الأميري، حيث يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة.

ونقلت الصحيفة عن الفنان طارق العلي: "إن صحة سلطان في تحسن جيد، لكنه ما زال إلى الآن يرقد في غرفة العناية المركزة؛ أملاً في استقرار حالته".

وأشار "العلي" إلى "أن مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته؛ إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن".

وتابع طارق العلي: "أنصح عيالنا كافةً الشباب والشابات بالابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة؛ لأنها تتلف وتؤدي و(تطيح من حيلهم)، ومن المفترض أن يهتم جيل الشباب بنوعية الطعام الذي يتناوله، مع الابتعاد عن السهر وكل ما يرهق البدن".

ومضى العلي يقول: "أرجوكم، ديروا بالكم على روحكم، ومن كان يبحث عن الطاقة فهي لا تأتي إلا عن طريق الراحة والمجهود الطيب والرياضة، أما المشروبات التي يقال إنها تمنح الطاقة فهي لا تعطي سوى (هد الحيل) والله يحفظ عيالكم".