النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروب طاقة يدخل فناناً كويتياً العناية الفائقة

تسبب مشروب للطاقة في إدخال الفنان الكويتي سلطان العلي، غرفة العناية الفائقة بمستشفى الأميري من أجل إسعافه.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تعرض الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي لوعكة صحية؛ إثر تجرعه أحد مشروبات الطاقة خلال تناوله وجبة طعام، وهو ما أثر سلباً في صحته على الفور، واستدعى إسعافه إلى مستشفى الأميري، حيث يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة.

ونقلت الصحيفة عن الفنان طارق العلي: "إن صحة سلطان في تحسن جيد، لكنه ما زال إلى الآن يرقد في غرفة العناية المركزة؛ أملاً في استقرار حالته".

وأشار "العلي" إلى "أن مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته؛ إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن".

وتابع طارق العلي: "أنصح عيالنا كافةً الشباب والشابات بالابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة؛ لأنها تتلف وتؤدي و(تطيح من حيلهم)، ومن المفترض أن يهتم جيل الشباب بنوعية الطعام الذي يتناوله، مع الابتعاد عن السهر وكل ما يرهق البدن".

ومضى العلي يقول: "أرجوكم، ديروا بالكم على روحكم، ومن كان يبحث عن الطاقة فهي لا تأتي إلا عن طريق الراحة والمجهود الطيب والرياضة، أما المشروبات التي يقال إنها تمنح الطاقة فهي لا تعطي سوى (هد الحيل) والله يحفظ عيالكم".

الرئيسية/ محطات

اعلان
مشروب طاقة يدخل فناناً كويتياً العناية الفائقة
سبق

تسبب مشروب للطاقة في إدخال الفنان الكويتي سلطان العلي، غرفة العناية الفائقة بمستشفى الأميري من أجل إسعافه.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تعرض الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي لوعكة صحية؛ إثر تجرعه أحد مشروبات الطاقة خلال تناوله وجبة طعام، وهو ما أثر سلباً في صحته على الفور، واستدعى إسعافه إلى مستشفى الأميري، حيث يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة.

ونقلت الصحيفة عن الفنان طارق العلي: "إن صحة سلطان في تحسن جيد، لكنه ما زال إلى الآن يرقد في غرفة العناية المركزة؛ أملاً في استقرار حالته".

وأشار "العلي" إلى "أن مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته؛ إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن".

وتابع طارق العلي: "أنصح عيالنا كافةً الشباب والشابات بالابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة؛ لأنها تتلف وتؤدي و(تطيح من حيلهم)، ومن المفترض أن يهتم جيل الشباب بنوعية الطعام الذي يتناوله، مع الابتعاد عن السهر وكل ما يرهق البدن".

ومضى العلي يقول: "أرجوكم، ديروا بالكم على روحكم، ومن كان يبحث عن الطاقة فهي لا تأتي إلا عن طريق الراحة والمجهود الطيب والرياضة، أما المشروبات التي يقال إنها تمنح الطاقة فهي لا تعطي سوى (هد الحيل) والله يحفظ عيالكم".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
12:48 PM

مشروب طاقة يدخل فناناً كويتياً العناية الفائقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
53,341

تسبب مشروب للطاقة في إدخال الفنان الكويتي سلطان العلي، غرفة العناية الفائقة بمستشفى الأميري من أجل إسعافه.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تعرض الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي لوعكة صحية؛ إثر تجرعه أحد مشروبات الطاقة خلال تناوله وجبة طعام، وهو ما أثر سلباً في صحته على الفور، واستدعى إسعافه إلى مستشفى الأميري، حيث يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة.

ونقلت الصحيفة عن الفنان طارق العلي: "إن صحة سلطان في تحسن جيد، لكنه ما زال إلى الآن يرقد في غرفة العناية المركزة؛ أملاً في استقرار حالته".

وأشار "العلي" إلى "أن مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته؛ إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن".

وتابع طارق العلي: "أنصح عيالنا كافةً الشباب والشابات بالابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة؛ لأنها تتلف وتؤدي و(تطيح من حيلهم)، ومن المفترض أن يهتم جيل الشباب بنوعية الطعام الذي يتناوله، مع الابتعاد عن السهر وكل ما يرهق البدن".

ومضى العلي يقول: "أرجوكم، ديروا بالكم على روحكم، ومن كان يبحث عن الطاقة فهي لا تأتي إلا عن طريق الراحة والمجهود الطيب والرياضة، أما المشروبات التي يقال إنها تمنح الطاقة فهي لا تعطي سوى (هد الحيل) والله يحفظ عيالكم".

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة