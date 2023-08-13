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القنفذة.. نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة

نسبة المعلمات المنقولات من إجمالي المتقدمات ٢٧,٨٠ %

اعتمد مدير التعليم، الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة، للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ .

وقال مدير شؤون المعلمين، الدكتور إبراهيم الحسني، إنه جرى نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة بنسبة ٢٥,٢٩%.

كما تم نقل ١٢٤ معلمة من ٤٤٦ معلمة متقدمة للحركة، بنسبة ٢٧,٨٠ %؛ ويمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة، اعتبارًا من ٤ / ١/ ١٤٤٢هـ.

ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" بموعد أقصاه ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١هـ، وسيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.

وشكر المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور محمود العلواني، جميع المشرفين والمشرفات بقسم شؤون المعلمين على جودة العمل ودقته والتقيد بزمن تنفيذ الحركة المجدول مسبقا من الوزارة، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.

مدير التعليم تعليم القنفذة الدكتور  محمد الزاحمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنفذة.. نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة
سبق

اعتمد مدير التعليم، الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة، للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ .

وقال مدير شؤون المعلمين، الدكتور إبراهيم الحسني، إنه جرى نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة بنسبة ٢٥,٢٩%.

كما تم نقل ١٢٤ معلمة من ٤٤٦ معلمة متقدمة للحركة، بنسبة ٢٧,٨٠ %؛ ويمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة، اعتبارًا من ٤ / ١/ ١٤٤٢هـ.

ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" بموعد أقصاه ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١هـ، وسيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.

وشكر المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور محمود العلواني، جميع المشرفين والمشرفات بقسم شؤون المعلمين على جودة العمل ودقته والتقيد بزمن تنفيذ الحركة المجدول مسبقا من الوزارة، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:17 PM

القنفذة.. نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة

نسبة المعلمات المنقولات من إجمالي المتقدمات ٢٧,٨٠ %

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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اعتمد مدير التعليم، الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة، للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ .

وقال مدير شؤون المعلمين، الدكتور إبراهيم الحسني، إنه جرى نقل ١٧٤ معلمًا من ٦٨٨ معلمًا متقدمًا للحركة بنسبة ٢٥,٢٩%.

كما تم نقل ١٢٤ معلمة من ٤٤٦ معلمة متقدمة للحركة، بنسبة ٢٧,٨٠ %؛ ويمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة، اعتبارًا من ٤ / ١/ ١٤٤٢هـ.

ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور" بموعد أقصاه ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١هـ، وسيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.

وشكر المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور محمود العلواني، جميع المشرفين والمشرفات بقسم شؤون المعلمين على جودة العمل ودقته والتقيد بزمن تنفيذ الحركة المجدول مسبقا من الوزارة، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.

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