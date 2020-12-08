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رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة

"العواد" يثمّن الجهود التي تضمن سلامة المعتمرين والزائرين

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم؛ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه "السديس" إلى دور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على رعاية الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، سائلًا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة، مشيدًا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم؛ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه "السديس" إلى دور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على رعاية الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، سائلًا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة، مشيدًا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:35 PM

رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة

"العواد" يثمّن الجهود التي تضمن سلامة المعتمرين والزائرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم؛ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه "السديس" إلى دور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على رعاية الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، سائلًا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة، مشيدًا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.

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