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ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:47 PM
اخر تعديل
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:15 AM

ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
16,365

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.

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