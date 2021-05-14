ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.
ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.
ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين
عبدالله البرقاويسبق2021-05-14
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.
ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:47 PM
اخر تعديل
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:15 AM
ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.
ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.