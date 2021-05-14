أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين عبدالله البرقاوي سبق 2021-05-14 أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة. ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 08:47 PM

اخر تعديل 15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 11:15 AM

ابتداء من الاثنين.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات واقتصار الدخول على المحصنين





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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا". ويُشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

ونشرت الوزارة البروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل.