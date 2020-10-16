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بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان

ذوو الضحايا والمصابين: التعويضات لم تُصرف بعد

بدأت محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان العام، خلال الدعوى التي رفعها ذوو المتوفين والمصابين، من جرّاء الحريق الذي تسبّب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصاً أواخر عام 2015.

وكشف أحد مقدّمي الدعوى أن القضية بدأت بجلسة المحاكمة الأولى، وذلك بعدما أقام ورثة المتوفين وذوو المصابين، الدعوى العام الماضي.

وتقرّرت إعادة القضية إلى النيابة لتوفير بعض ما طلبه القاضي حتى الجلسة المقبلة.

وكان عددٌ من ذوي الضحايا والمصابين قد قالوا لـ "سبق"، إن عريضة رفعتها الأسر للمحكمة للنظر فيها وتحديد موعد جلسة لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصاً، ولم يتم تسليم التعويضات حتى الآن، مطالبين بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين.

يُشار إلى أن الديات عن وقوع الوفيات والإصابات لم تُصرف لمستحقيها، وفق شكواهم.

مستشفى جازان العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان
سبق

بدأت محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان العام، خلال الدعوى التي رفعها ذوو المتوفين والمصابين، من جرّاء الحريق الذي تسبّب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصاً أواخر عام 2015.

وكشف أحد مقدّمي الدعوى أن القضية بدأت بجلسة المحاكمة الأولى، وذلك بعدما أقام ورثة المتوفين وذوو المصابين، الدعوى العام الماضي.

وتقرّرت إعادة القضية إلى النيابة لتوفير بعض ما طلبه القاضي حتى الجلسة المقبلة.

وكان عددٌ من ذوي الضحايا والمصابين قد قالوا لـ "سبق"، إن عريضة رفعتها الأسر للمحكمة للنظر فيها وتحديد موعد جلسة لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصاً، ولم يتم تسليم التعويضات حتى الآن، مطالبين بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين.

يُشار إلى أن الديات عن وقوع الوفيات والإصابات لم تُصرف لمستحقيها، وفق شكواهم.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:28 PM

بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان

ذوو الضحايا والمصابين: التعويضات لم تُصرف بعد

A A A
محمد المواسي - جازان
2
4,292

بدأت محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان العام، خلال الدعوى التي رفعها ذوو المتوفين والمصابين، من جرّاء الحريق الذي تسبّب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصاً أواخر عام 2015.

وكشف أحد مقدّمي الدعوى أن القضية بدأت بجلسة المحاكمة الأولى، وذلك بعدما أقام ورثة المتوفين وذوو المصابين، الدعوى العام الماضي.

وتقرّرت إعادة القضية إلى النيابة لتوفير بعض ما طلبه القاضي حتى الجلسة المقبلة.

وكان عددٌ من ذوي الضحايا والمصابين قد قالوا لـ "سبق"، إن عريضة رفعتها الأسر للمحكمة للنظر فيها وتحديد موعد جلسة لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصاً، ولم يتم تسليم التعويضات حتى الآن، مطالبين بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين.

يُشار إلى أن الديات عن وقوع الوفيات والإصابات لم تُصرف لمستحقيها، وفق شكواهم.

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