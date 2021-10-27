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الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم

"عدلان": القرار اتخذ بسبب الظروف الحالية بالبلاد.. وسيُعاد فتحه السبت القادم

قال المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان، ليلة الأربعاء، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح السبت المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال عدلان لوكالة رويترز، إن القرار اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه سيُعاد فتح المطار في الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر.

وخرج محتجون سودانيون إلى الشوارع الثلاثاء، بعد اشتباكات دامية الاثنين، اعتراضًا على حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المجلس والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

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الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم
سبق

قال المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان، ليلة الأربعاء، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح السبت المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال عدلان لوكالة رويترز، إن القرار اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه سيُعاد فتح المطار في الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر.

وخرج محتجون سودانيون إلى الشوارع الثلاثاء، بعد اشتباكات دامية الاثنين، اعتراضًا على حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المجلس والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
12:14 AM

الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم

"عدلان": القرار اتخذ بسبب الظروف الحالية بالبلاد.. وسيُعاد فتحه السبت القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان، ليلة الأربعاء، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح السبت المقبل، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال عدلان لوكالة رويترز، إن القرار اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه سيُعاد فتح المطار في الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر.

وخرج محتجون سودانيون إلى الشوارع الثلاثاء، بعد اشتباكات دامية الاثنين، اعتراضًا على حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المجلس والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

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