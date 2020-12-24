شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال

اشتملت على قواطع كهربائية وكابلات نحاسية

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، جاء ذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية والكابلات النحاسية من المباني، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وقد بلغت قيمة المسروقات (1,504,000) ريال

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.