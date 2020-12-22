النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المحكمة ردَّت دعواها التي ادَّعت فيها تعرُّضها للتعذيب

المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

وزير السياحة: واثقون من تحقيق ١٠٠ مليون زيارة للسعودية سنويًّا بحلول عام ٢٠٣٠

‪ الرياض: أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن السعودية لديها كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق خطوتها الطموحة الهادفة إلى تحويلها إلى إحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ورفض الخطيب المزاعم التي تشير إلى أن السعودية ربما "أفرطت بالطموح" عندما حددت هدف تسجيل 100 مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠. كما دعا الخطيب في حديثه مع برنامج "فرانكلي سبيكينغ"، الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز" السعودية، المستثمرين للانضمام إلى السعودية في مسعاها الهادف إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل للمساهمة في بناء هذا "القطاع الجديد"، على حد تعبيره. مضيفًا بأن الذين سيكونون أول المتحركين استثماريًّا سيستفيدون بشكل كبير.

وأضاف الخطيب قائلاً: "فتحنا أبوابنا وقلوبنا للسياح من حول العالم؛ ليحصلوا على فرصة زيارة المملكة العربية السعودية، واستكشافها، واختبار ثقافتنا وطبيعتنا، وشواطئنا النقية الرائعة على البحر الأحمر، أو على الساحل الشرقي، إضافة إلى مدننا الرئيسية؛ وبالتالي - كما تعلم - نعتقد أنه بإمكاننا استقطاب نسبة كبيرة من مجمل عدد السياح في العالم، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار سائح في عام 2019".

وحول هدف تحقيق ١٠٠ مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠ أوضح الخطيب: "هدفنا طموح بالفعل، ولكننا نمتلك كل متطلبات تحقيقه".

وأضاف "هناك فرص استثمارية مربحة في قطاع السياحة السعودي، وبخاصة لأولئك الذين يغتنمون هذه الفرصة قبل غيرهم. هذا قطاع بكر، وستكون مكاسب المستثمرين الأوائل فيه هائلة".

وأشار الخطيب إلى أننا "بحاجة لضخ قرابة 70 مليار دولار بحلول عام 2023، وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030؛ لسد الفجوة الحاصلة من حيث العرض، سواء كان ذلك في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة أو الترفيه؛ لذلك بتنا نتشارك قصتنا مع العالم".

كما تحدث وزير السياحة السعودي أيضًا عن الطريقة التي استفادت بها وزارته من عام فيروس كورونا من حيث بناء الوزارة، ودعم السياحة المحلية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية كافة الواجب التقيد بها. مشيرًا إلى أنه مسعى سيستمر العمل عليه في عام 2021 بهدف التخفيف من "التسربات" الحاصلة، على حد قوله.

وقال: "كما هو معروف، يُعتبر السعوديون من بين أكثر المنفقين عالميًّا؛ إذ ننفق نحو 22 مليار دولار سنويًّا على السفر والتسوق؛ وبالتالي نريد الإبقاء على جزء كبير من إجمالي الإنفاق هذا على المستوى المحلي؛ لذا يعتبر السفر الداخلي في غاية الأهمية".

وعند سؤاله عن الطريقة التي تنوي السعودية من خلالها الرد على الانتقادات، ودعوات المقاطعة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام الدولية، أجاب الخطيب عبر دعوة السياح لزيارة المملكة العربية السعودية، واختبارها، ورؤية التغيرات التي حصلت ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية 2030.

وقال: "أعتقد أن أفضل ما يمكنهم فعله هو المجيء إلى السعودية، واختبار طريقة عيش الناس هنا، والتعرف على كيفية استمتاع 9 ملايين وافد وأسرهم بالعيش فيها".

وزير السياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل
سبق

‪ الرياض: أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن السعودية لديها كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق خطوتها الطموحة الهادفة إلى تحويلها إلى إحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ورفض الخطيب المزاعم التي تشير إلى أن السعودية ربما "أفرطت بالطموح" عندما حددت هدف تسجيل 100 مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠. كما دعا الخطيب في حديثه مع برنامج "فرانكلي سبيكينغ"، الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز" السعودية، المستثمرين للانضمام إلى السعودية في مسعاها الهادف إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل للمساهمة في بناء هذا "القطاع الجديد"، على حد تعبيره. مضيفًا بأن الذين سيكونون أول المتحركين استثماريًّا سيستفيدون بشكل كبير.

وأضاف الخطيب قائلاً: "فتحنا أبوابنا وقلوبنا للسياح من حول العالم؛ ليحصلوا على فرصة زيارة المملكة العربية السعودية، واستكشافها، واختبار ثقافتنا وطبيعتنا، وشواطئنا النقية الرائعة على البحر الأحمر، أو على الساحل الشرقي، إضافة إلى مدننا الرئيسية؛ وبالتالي - كما تعلم - نعتقد أنه بإمكاننا استقطاب نسبة كبيرة من مجمل عدد السياح في العالم، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار سائح في عام 2019".

وحول هدف تحقيق ١٠٠ مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠ أوضح الخطيب: "هدفنا طموح بالفعل، ولكننا نمتلك كل متطلبات تحقيقه".

وأضاف "هناك فرص استثمارية مربحة في قطاع السياحة السعودي، وبخاصة لأولئك الذين يغتنمون هذه الفرصة قبل غيرهم. هذا قطاع بكر، وستكون مكاسب المستثمرين الأوائل فيه هائلة".

وأشار الخطيب إلى أننا "بحاجة لضخ قرابة 70 مليار دولار بحلول عام 2023، وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030؛ لسد الفجوة الحاصلة من حيث العرض، سواء كان ذلك في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة أو الترفيه؛ لذلك بتنا نتشارك قصتنا مع العالم".

كما تحدث وزير السياحة السعودي أيضًا عن الطريقة التي استفادت بها وزارته من عام فيروس كورونا من حيث بناء الوزارة، ودعم السياحة المحلية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية كافة الواجب التقيد بها. مشيرًا إلى أنه مسعى سيستمر العمل عليه في عام 2021 بهدف التخفيف من "التسربات" الحاصلة، على حد قوله.

وقال: "كما هو معروف، يُعتبر السعوديون من بين أكثر المنفقين عالميًّا؛ إذ ننفق نحو 22 مليار دولار سنويًّا على السفر والتسوق؛ وبالتالي نريد الإبقاء على جزء كبير من إجمالي الإنفاق هذا على المستوى المحلي؛ لذا يعتبر السفر الداخلي في غاية الأهمية".

وعند سؤاله عن الطريقة التي تنوي السعودية من خلالها الرد على الانتقادات، ودعوات المقاطعة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام الدولية، أجاب الخطيب عبر دعوة السياح لزيارة المملكة العربية السعودية، واختبارها، ورؤية التغيرات التي حصلت ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية 2030.

وقال: "أعتقد أن أفضل ما يمكنهم فعله هو المجيء إلى السعودية، واختبار طريقة عيش الناس هنا، والتعرف على كيفية استمتاع 9 ملايين وافد وأسرهم بالعيش فيها".

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:46 PM

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

وزير السياحة: واثقون من تحقيق ١٠٠ مليون زيارة للسعودية سنويًّا بحلول عام ٢٠٣٠

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,031

‪ الرياض: أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن السعودية لديها كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق خطوتها الطموحة الهادفة إلى تحويلها إلى إحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ورفض الخطيب المزاعم التي تشير إلى أن السعودية ربما "أفرطت بالطموح" عندما حددت هدف تسجيل 100 مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠. كما دعا الخطيب في حديثه مع برنامج "فرانكلي سبيكينغ"، الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز" السعودية، المستثمرين للانضمام إلى السعودية في مسعاها الهادف إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل للمساهمة في بناء هذا "القطاع الجديد"، على حد تعبيره. مضيفًا بأن الذين سيكونون أول المتحركين استثماريًّا سيستفيدون بشكل كبير.

وأضاف الخطيب قائلاً: "فتحنا أبوابنا وقلوبنا للسياح من حول العالم؛ ليحصلوا على فرصة زيارة المملكة العربية السعودية، واستكشافها، واختبار ثقافتنا وطبيعتنا، وشواطئنا النقية الرائعة على البحر الأحمر، أو على الساحل الشرقي، إضافة إلى مدننا الرئيسية؛ وبالتالي - كما تعلم - نعتقد أنه بإمكاننا استقطاب نسبة كبيرة من مجمل عدد السياح في العالم، الذين بلغ عددهم 1.4 مليار سائح في عام 2019".

وحول هدف تحقيق ١٠٠ مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠ أوضح الخطيب: "هدفنا طموح بالفعل، ولكننا نمتلك كل متطلبات تحقيقه".

وأضاف "هناك فرص استثمارية مربحة في قطاع السياحة السعودي، وبخاصة لأولئك الذين يغتنمون هذه الفرصة قبل غيرهم. هذا قطاع بكر، وستكون مكاسب المستثمرين الأوائل فيه هائلة".

وأشار الخطيب إلى أننا "بحاجة لضخ قرابة 70 مليار دولار بحلول عام 2023، وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030؛ لسد الفجوة الحاصلة من حيث العرض، سواء كان ذلك في مجال البيع بالتجزئة أو الضيافة أو الترفيه؛ لذلك بتنا نتشارك قصتنا مع العالم".

كما تحدث وزير السياحة السعودي أيضًا عن الطريقة التي استفادت بها وزارته من عام فيروس كورونا من حيث بناء الوزارة، ودعم السياحة المحلية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية كافة الواجب التقيد بها. مشيرًا إلى أنه مسعى سيستمر العمل عليه في عام 2021 بهدف التخفيف من "التسربات" الحاصلة، على حد قوله.

وقال: "كما هو معروف، يُعتبر السعوديون من بين أكثر المنفقين عالميًّا؛ إذ ننفق نحو 22 مليار دولار سنويًّا على السفر والتسوق؛ وبالتالي نريد الإبقاء على جزء كبير من إجمالي الإنفاق هذا على المستوى المحلي؛ لذا يعتبر السفر الداخلي في غاية الأهمية".

وعند سؤاله عن الطريقة التي تنوي السعودية من خلالها الرد على الانتقادات، ودعوات المقاطعة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام الدولية، أجاب الخطيب عبر دعوة السياح لزيارة المملكة العربية السعودية، واختبارها، ورؤية التغيرات التي حصلت ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية 2030.

وقال: "أعتقد أن أفضل ما يمكنهم فعله هو المجيء إلى السعودية، واختبار طريقة عيش الناس هنا، والتعرف على كيفية استمتاع 9 ملايين وافد وأسرهم بالعيش فيها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة