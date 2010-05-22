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جامعة شقراء تقيم لقاءً تعريفياً لأنظمة وشروط القبول لطلاب الثانوية.. الأحد

تقدم شهادات معتمدة للحضور.. والتسجيل متاح للجميع عبر منصة webex

تنظم جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، يوم الأحد المقبل 11 /10 /1442هـ، الملتقى الافتراضي التعريفي الأول لطلاب وطالبات الثانوية العامة "عن بعد" عبر منصة webex، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع في مختلف المحافظات التي تنتشر بها كلياتها، والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات لخدمةً طلاب وطالبات المملكة.

وتفصيلاً، يهدف اللقاء إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها بشكل عام، وبعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة التحضيرية، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كل كليات الجامعة، ليكون الطالب على إلمام تام بالتخصص الذي يناسب ميوله وقدراته، كي لا تتسبب عدم معرفته بما يناسبه من تخصص في تعثره دراسياً، ولتمكينه من اختيار التخصص الذي يناسب ميوله.

ويتضمن اللقاء تعريف طلبة المرحلة الثانوية بإجراءات وأنظمة القبول والتسجيل بالتخصصات المختلفة في مختلف الكليات بالجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي تساعدهم في التعرف على الخدمات التي تقدم لهم، وكذلك تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات القبول في كل تخصص، ومسارات السنة الأولى، كما يتعرف الطالب أيضاً على إجراءات التحويل والتخصيص وغيرها من المعلومات المهمة التي تساعده في اختيار التخصص المناسب واستكمال كافة متطلبات القبول اللازمة.

ويشمل الملتقى عدة محاور تتناول التخصصات التي ترفدها عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، والخطط والمناهج واستراتيجيات التعليم المتبعة، والبرامج النوعية اللامنهجية، كما يعرض لعدد من قصص النجاح لطلبة السنة التحضيرية، إضافة إلى فتح المجال لحوار مفتوح مع الطلبة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عليها، حيث سيحصل الحضور على شهادات معتمدة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن التسجيل في الملتقى متاح لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك عبر الباركود المرفق، وأهابت بالجميع بالمشاركة في الملتقى والاستفادة منه.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة شقراء تقيم لقاءً تعريفياً لأنظمة وشروط القبول لطلاب الثانوية.. الأحد
سبق

تنظم جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، يوم الأحد المقبل 11 /10 /1442هـ، الملتقى الافتراضي التعريفي الأول لطلاب وطالبات الثانوية العامة "عن بعد" عبر منصة webex، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع في مختلف المحافظات التي تنتشر بها كلياتها، والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات لخدمةً طلاب وطالبات المملكة.

وتفصيلاً، يهدف اللقاء إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها بشكل عام، وبعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة التحضيرية، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كل كليات الجامعة، ليكون الطالب على إلمام تام بالتخصص الذي يناسب ميوله وقدراته، كي لا تتسبب عدم معرفته بما يناسبه من تخصص في تعثره دراسياً، ولتمكينه من اختيار التخصص الذي يناسب ميوله.

ويتضمن اللقاء تعريف طلبة المرحلة الثانوية بإجراءات وأنظمة القبول والتسجيل بالتخصصات المختلفة في مختلف الكليات بالجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي تساعدهم في التعرف على الخدمات التي تقدم لهم، وكذلك تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات القبول في كل تخصص، ومسارات السنة الأولى، كما يتعرف الطالب أيضاً على إجراءات التحويل والتخصيص وغيرها من المعلومات المهمة التي تساعده في اختيار التخصص المناسب واستكمال كافة متطلبات القبول اللازمة.

ويشمل الملتقى عدة محاور تتناول التخصصات التي ترفدها عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، والخطط والمناهج واستراتيجيات التعليم المتبعة، والبرامج النوعية اللامنهجية، كما يعرض لعدد من قصص النجاح لطلبة السنة التحضيرية، إضافة إلى فتح المجال لحوار مفتوح مع الطلبة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عليها، حيث سيحصل الحضور على شهادات معتمدة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن التسجيل في الملتقى متاح لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك عبر الباركود المرفق، وأهابت بالجميع بالمشاركة في الملتقى والاستفادة منه.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:35 AM

جامعة شقراء تقيم لقاءً تعريفياً لأنظمة وشروط القبول لطلاب الثانوية.. الأحد

تقدم شهادات معتمدة للحضور.. والتسجيل متاح للجميع عبر منصة webex

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فلاح الجوفان - شقراء
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تنظم جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، يوم الأحد المقبل 11 /10 /1442هـ، الملتقى الافتراضي التعريفي الأول لطلاب وطالبات الثانوية العامة "عن بعد" عبر منصة webex، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع في مختلف المحافظات التي تنتشر بها كلياتها، والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات لخدمةً طلاب وطالبات المملكة.

وتفصيلاً، يهدف اللقاء إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها بشكل عام، وبعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة التحضيرية، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كل كليات الجامعة، ليكون الطالب على إلمام تام بالتخصص الذي يناسب ميوله وقدراته، كي لا تتسبب عدم معرفته بما يناسبه من تخصص في تعثره دراسياً، ولتمكينه من اختيار التخصص الذي يناسب ميوله.

ويتضمن اللقاء تعريف طلبة المرحلة الثانوية بإجراءات وأنظمة القبول والتسجيل بالتخصصات المختلفة في مختلف الكليات بالجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي تساعدهم في التعرف على الخدمات التي تقدم لهم، وكذلك تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات القبول في كل تخصص، ومسارات السنة الأولى، كما يتعرف الطالب أيضاً على إجراءات التحويل والتخصيص وغيرها من المعلومات المهمة التي تساعده في اختيار التخصص المناسب واستكمال كافة متطلبات القبول اللازمة.

ويشمل الملتقى عدة محاور تتناول التخصصات التي ترفدها عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، والخطط والمناهج واستراتيجيات التعليم المتبعة، والبرامج النوعية اللامنهجية، كما يعرض لعدد من قصص النجاح لطلبة السنة التحضيرية، إضافة إلى فتح المجال لحوار مفتوح مع الطلبة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عليها، حيث سيحصل الحضور على شهادات معتمدة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن التسجيل في الملتقى متاح لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك عبر الباركود المرفق، وأهابت بالجميع بالمشاركة في الملتقى والاستفادة منه.

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