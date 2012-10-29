كليات الأفلاج تنظم "إعداد الاختبارات على البلاك بورد"

لما يزيد على ٣٥ عضوًا من هيئة التدريس

نظمت وحدة التعليم الإلكتروني بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، أمس الأربعاء، دورة تدريبية إلكترونية عبر برنامج "زووم"، بعنوان: "إعداد الاختبارات على البلاك بورد" لأعضاء هيئة التدريس.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي قدمه عضو هيئة التدريس لعلوم الحاسب الدكتور لسعد بن عمار، لأكثر من ٣٥ عضوًا من هيئة التدريس بكليات الأفلاج، معرفة كيفية تحرير الاختبارات عن طريق "البلاك بورد" وتحرير خيارات الاختبار، وكيفية استيراد أسئلة الاختبارات.

وفي نهاية الدورة، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين لإثراء الدورة والإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.