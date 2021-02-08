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"الأخضر أوفر لك".. كفاءة: 55% نسبة توفير الوقود لهذه المركبات

الحديثة منها تتفاوت في استهلاك الطاقة بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام (سيارتيْ سيدان متوسطتي الحجم) تستخدم نفس نوعية الوقود 91؛ يمكن أن تصل إلى 55%؛ مما يؤكد أن "الأخضر" أوفر لك.

وقال المركز: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة؛ مثل: تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى؛ مما يوجِد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تُقسّم السيارات إلى ستة مستويات من حيث استهلاك الوقود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز).

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ (حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأخضر أوفر لك".. كفاءة: 55% نسبة توفير الوقود لهذه المركبات
سبق

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام (سيارتيْ سيدان متوسطتي الحجم) تستخدم نفس نوعية الوقود 91؛ يمكن أن تصل إلى 55%؛ مما يؤكد أن "الأخضر" أوفر لك.

وقال المركز: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة؛ مثل: تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى؛ مما يوجِد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تُقسّم السيارات إلى ستة مستويات من حيث استهلاك الوقود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز).

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ (حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:54 PM

"الأخضر أوفر لك".. كفاءة: 55% نسبة توفير الوقود لهذه المركبات

الحديثة منها تتفاوت في استهلاك الطاقة بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام (سيارتيْ سيدان متوسطتي الحجم) تستخدم نفس نوعية الوقود 91؛ يمكن أن تصل إلى 55%؛ مما يؤكد أن "الأخضر" أوفر لك.

وقال المركز: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة؛ مثل: تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى؛ مما يوجِد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تُقسّم السيارات إلى ستة مستويات من حيث استهلاك الوقود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز).

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ (حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.

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