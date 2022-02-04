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ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة لنقل وبيع وتخزين الحطب في عدد من مناطق المملكة

جرت إحالتهم للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (37) مخالفًا لنظام البيئة، (34) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (84) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

و‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي الحطب وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة لنقل وبيع وتخزين الحطب في عدد من مناطق المملكة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (37) مخالفًا لنظام البيئة، (34) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (84) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

و‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:07 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:36 PM

ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة لنقل وبيع وتخزين الحطب في عدد من مناطق المملكة

جرت إحالتهم للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
606

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (37) مخالفًا لنظام البيئة، (34) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (84) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

و‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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