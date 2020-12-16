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"تعليم الأفلاج" يوقّع 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات ولجان تنمية

"آل مغيرة": حرصنا على إشراك الطلاب والطالبات في التطوع

وقّعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات خيرية وأهلية ولجان تنمية اجتماعية ولجنة ثقافية ومفوضية رواد كشافة الأفلاج ونادي التوباد، كما كرّمت 170 متطوعًا بتلك الجهات.

وحضر اللقاء مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري، وعدد من رؤساء اللجان ومسؤولي الأقسام بالتعليم.

وقال "آل مغيرة" في كلمته: هذه مرحلة لتأسيس العمل التطوعي والمملكة العربية السعودية رائدة في العمل التطوعي، وتلك الأعمال التطوعية لمساعدة الشعوب أكبر دليل على ذلك.

وأضاف: وزارة التعليم تبنت العديد من الأعمال التطوعية ومنحت الفرصة للطلاب والطالبات للعمل في تلك المبادرات التطوعية.

من جهته، شكر رئيس مركز التنمية الاجتماعية، معجب الكبيري، في كلمته، "تعليم الأفلاج" على الشراكة، وتحدث عن العمل التطوعي، وثمّن دور رؤساء اللجان وتكامل المجتمع، وأوضح طرق التسجيل في الفرص العمل التطوعي.

بدوره، أكد رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، أن هذه المبادرة تأتي لتحفيز منسوبي التعليم في القطاعين البنين والبنات، بمزيد من العطاء في المجالات التي تخدم الجمعيات واللجان الأهلية في كل الأنشطة والبرامج التطوعية.

وأشار إلى تفرع جائزة المبادرة إلى ثلاثة أوسمة (الذهبي، والفضي، والبرونزي)؛ وفق شروط خاصة لتحقيق كل وسام.

ودعا منسوبي إدارة التعليم المشاركين في البرامج التطوعية، إلى رفع أسمائهم حسب متطلبات المنافسة المبلغة لهم ممن تنطبق عليه الشروط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الأفلاج" يوقّع 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات ولجان تنمية
سبق

وقّعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات خيرية وأهلية ولجان تنمية اجتماعية ولجنة ثقافية ومفوضية رواد كشافة الأفلاج ونادي التوباد، كما كرّمت 170 متطوعًا بتلك الجهات.

وحضر اللقاء مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري، وعدد من رؤساء اللجان ومسؤولي الأقسام بالتعليم.

وقال "آل مغيرة" في كلمته: هذه مرحلة لتأسيس العمل التطوعي والمملكة العربية السعودية رائدة في العمل التطوعي، وتلك الأعمال التطوعية لمساعدة الشعوب أكبر دليل على ذلك.

وأضاف: وزارة التعليم تبنت العديد من الأعمال التطوعية ومنحت الفرصة للطلاب والطالبات للعمل في تلك المبادرات التطوعية.

من جهته، شكر رئيس مركز التنمية الاجتماعية، معجب الكبيري، في كلمته، "تعليم الأفلاج" على الشراكة، وتحدث عن العمل التطوعي، وثمّن دور رؤساء اللجان وتكامل المجتمع، وأوضح طرق التسجيل في الفرص العمل التطوعي.

بدوره، أكد رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، أن هذه المبادرة تأتي لتحفيز منسوبي التعليم في القطاعين البنين والبنات، بمزيد من العطاء في المجالات التي تخدم الجمعيات واللجان الأهلية في كل الأنشطة والبرامج التطوعية.

وأشار إلى تفرع جائزة المبادرة إلى ثلاثة أوسمة (الذهبي، والفضي، والبرونزي)؛ وفق شروط خاصة لتحقيق كل وسام.

ودعا منسوبي إدارة التعليم المشاركين في البرامج التطوعية، إلى رفع أسمائهم حسب متطلبات المنافسة المبلغة لهم ممن تنطبق عليه الشروط.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
01:58 PM

"تعليم الأفلاج" يوقّع 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات ولجان تنمية

"آل مغيرة": حرصنا على إشراك الطلاب والطالبات في التطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وقّعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 24 مذكرة تفاهم مع جمعيات خيرية وأهلية ولجان تنمية اجتماعية ولجنة ثقافية ومفوضية رواد كشافة الأفلاج ونادي التوباد، كما كرّمت 170 متطوعًا بتلك الجهات.

وحضر اللقاء مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري، وعدد من رؤساء اللجان ومسؤولي الأقسام بالتعليم.

وقال "آل مغيرة" في كلمته: هذه مرحلة لتأسيس العمل التطوعي والمملكة العربية السعودية رائدة في العمل التطوعي، وتلك الأعمال التطوعية لمساعدة الشعوب أكبر دليل على ذلك.

وأضاف: وزارة التعليم تبنت العديد من الأعمال التطوعية ومنحت الفرصة للطلاب والطالبات للعمل في تلك المبادرات التطوعية.

من جهته، شكر رئيس مركز التنمية الاجتماعية، معجب الكبيري، في كلمته، "تعليم الأفلاج" على الشراكة، وتحدث عن العمل التطوعي، وثمّن دور رؤساء اللجان وتكامل المجتمع، وأوضح طرق التسجيل في الفرص العمل التطوعي.

بدوره، أكد رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، أن هذه المبادرة تأتي لتحفيز منسوبي التعليم في القطاعين البنين والبنات، بمزيد من العطاء في المجالات التي تخدم الجمعيات واللجان الأهلية في كل الأنشطة والبرامج التطوعية.

وأشار إلى تفرع جائزة المبادرة إلى ثلاثة أوسمة (الذهبي، والفضي، والبرونزي)؛ وفق شروط خاصة لتحقيق كل وسام.

ودعا منسوبي إدارة التعليم المشاركين في البرامج التطوعية، إلى رفع أسمائهم حسب متطلبات المنافسة المبلغة لهم ممن تنطبق عليه الشروط.

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