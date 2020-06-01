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أكد أهميته في دعم بلاده .. وزير الصحة اليمني يثمّن تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين

دعا المنظمات والدول المانحة للبدء بالقطاع الصحي ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة

ثمّن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عاليًا تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة غدًا الثلاثاء مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا.

وفي التفاصيل، أشاد "باعوم" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالدعم السخي الذي قدمته المملكة طوال السنين الماضية للقطاع الصحي في بلاده، مشيرًا إلى التحديات الصعبة الناتجة عن تدهور الوضع الصحي إثر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية وما ألحقته بالقطاع والمؤسسات الصحية من دمار كبير وضرر شامل، أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

ودعا المنظمات والدول المانحة كافة إلى دعم اليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وكوادر طبية مؤهلة، ومختبرات فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الحماية والوقاية في القطاع الصحي.

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أكد أهميته في دعم بلاده .. وزير الصحة اليمني يثمّن تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين
سبق

ثمّن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عاليًا تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة غدًا الثلاثاء مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا.

وفي التفاصيل، أشاد "باعوم" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالدعم السخي الذي قدمته المملكة طوال السنين الماضية للقطاع الصحي في بلاده، مشيرًا إلى التحديات الصعبة الناتجة عن تدهور الوضع الصحي إثر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية وما ألحقته بالقطاع والمؤسسات الصحية من دمار كبير وضرر شامل، أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

ودعا المنظمات والدول المانحة كافة إلى دعم اليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وكوادر طبية مؤهلة، ومختبرات فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الحماية والوقاية في القطاع الصحي.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:28 AM

أكد أهميته في دعم بلاده .. وزير الصحة اليمني يثمّن تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين

دعا المنظمات والدول المانحة للبدء بالقطاع الصحي ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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ثمّن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عاليًا تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة غدًا الثلاثاء مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا.

وفي التفاصيل، أشاد "باعوم" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالدعم السخي الذي قدمته المملكة طوال السنين الماضية للقطاع الصحي في بلاده، مشيرًا إلى التحديات الصعبة الناتجة عن تدهور الوضع الصحي إثر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية وما ألحقته بالقطاع والمؤسسات الصحية من دمار كبير وضرر شامل، أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها فيروس كورونا المستجد.

ودعا المنظمات والدول المانحة كافة إلى دعم اليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وكوادر طبية مؤهلة، ومختبرات فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الحماية والوقاية في القطاع الصحي.

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