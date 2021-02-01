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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 620620 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13057, فيما تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593384 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14179, منهم 198 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 620620 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13057, فيما تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593384 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14179, منهم 198 يرقدون في غرف العناية المركزة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:46 PM

العراق يسجل 984 إصابة جديدة.. 10 وفيات بكورونا و1255 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 620620 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13057, فيما تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593384 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14179, منهم 198 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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