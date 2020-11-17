"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار على 8 مناطق ومحافظاتها من الخميس للسبت.. التفاصيل هنا

تصل إلى غزيرة.. ومصحوبة بسيول وبَرَد في بعضها.. وخفيفة إلى متوسطة في الأخرى

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق السعودية، بدءا من الخميس المقبل إلى السبت المقبل.

وشملت التوقعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم. وتصل الأمطار إلى غزيرة في بعض المناطق، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة في بعضها.

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة تقريرًا مفصلاً عن أسماء المناطق وأهم المحافظات المتأثرة، والأجزاء القريبة منها.

ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول. وتتهيأ الفرصة من مساء يوم الخميس، وتعاود من مساء يوم الجمعة إلى صباح يوم السبت. وتصل إلى غزيرة، وتشمل جدة ورابغ وخليص والكامل، إضافة إلى توقعات هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يومَي الجمعة والسبت على مكة المكرمة والطائف والليث وأضم.

وفي المدينة المنورة توقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح، وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد والسيول، من مساء يوم الخميس، وتزداد يوم الجمعة إلى صباح يوم السبت، وتصل إلى غزيرة، وتشمل محافظتَي ينبع وبدر. كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح النشطة وأتربة مثارة وتساقط البَرَد يومَي الجمعة والسبت، وتشمل المدينة المنورة والعلا وخيبر والحناكية والعيص ووادي الفرع.

وكذلك تشهد منطقة تبوك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح، وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، وسيول، من مساء يوم الخميس، وتزداد يوم الجمعة لتصل إلى غزيرة، تشمل الوجه وأملج. كما توقعت أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة يوم الجمعة، تشمل تبوك وتيماء وضباء وحقل.

وفي حائل توقعت "الأرصاد" أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البرد يومَي الجمعة والسبت، وتشمل حائل وبقعاء ومعظم محافظات المنطقة.

وكذلك توقعت الأرصاد أن تشهد منطقة الحدود الشمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البَرَد يومَي الجمعة والسبت، تشمل عرعر ورفحاء. كما توقعت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم الجمعة على طريف.

وفي الجوف توقعت أمطارًا من متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البَرَد يوم الجمعة، وتشمل سكاكا ودومة الجندل. كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة يوم الجمعة، وتشمل القريات وطبرجل.

وفي الشرقية توقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة وتساقط البَرَد من مساء يوم الجمعة، وتصل إلى غزيرة يوم السبت، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد القصيم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة من مساء يوم الجمعة ويوم السبت، وتشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.