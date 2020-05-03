حاولت الميليشيا إخفاءها بشتى الطرق.. "مسام" ينتزع 7 آلاف لغم حوثي باليمن

حصاد شهر من مشروع يعمل على تطهير البلاد من مضادات الدبابات وغيرها

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال شهر أبريل الماضي، من انتزاع 7162 لغماً؛ منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و1402 لغم مضاد للدبابات و5617 ذخيرة غير متفجرة، و37 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 163183 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.