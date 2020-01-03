عسيري: النصر قوي.. سنسعى لإهداء السوبر لأهالي القصيم

أشار مدرب فريق التعاون عبدالله عسيري، إلى أن الفريق يعيش هذه الفترة مرحلةً انتقالية بعد الاستغناء عن المدرب السابق باولو، رغم جاهزيتهم لملاقاة فريق النصر يوم غد، في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعدّ العسيري مدة توليه تدريب الفريق قصيرةً؛ حيث إن هناك العديدَ من الأمور الفنية التي سيعمل جاهدًا على تعديلها، لاسيما العامل النفسي للاعبين، المهم جدًّا في مثل هذه المباريات التي لن تخرج عن فائز وخاسر.

وعن فريق النصر قال: "النصر فريق قوي، ولديه نجوم ومدرب متمكن، ولكن هذا لا يقلّل من نجومية لاعبي فريق التعاون"، متمنّيًا أن يحقّق فريقه الكأس وأن يقدمه هدية لأهالي وسكان منطقة القصيم؛ تقديرًا لهم؛ لما وجده من دعم وتشجيع منذ توليه الأمور الفنية في الفريق، شاكرًا في الوقت نفسه زملاءه المدربين السعوديين الذين قدموا له النصح والإرشاد.