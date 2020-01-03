النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسيري: النصر قوي.. سنسعى لإهداء السوبر لأهالي القصيم

أشار مدرب فريق التعاون عبدالله عسيري، إلى أن الفريق يعيش هذه الفترة مرحلةً انتقالية بعد الاستغناء عن المدرب السابق باولو، رغم جاهزيتهم لملاقاة فريق النصر يوم غد، في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعدّ العسيري مدة توليه تدريب الفريق قصيرةً؛ حيث إن هناك العديدَ من الأمور الفنية التي سيعمل جاهدًا على تعديلها، لاسيما العامل النفسي للاعبين، المهم جدًّا في مثل هذه المباريات التي لن تخرج عن فائز وخاسر.

وعن فريق النصر قال: "النصر فريق قوي، ولديه نجوم ومدرب متمكن، ولكن هذا لا يقلّل من نجومية لاعبي فريق التعاون"، متمنّيًا أن يحقّق فريقه الكأس وأن يقدمه هدية لأهالي وسكان منطقة القصيم؛ تقديرًا لهم؛ لما وجده من دعم وتشجيع منذ توليه الأمور الفنية في الفريق، شاكرًا في الوقت نفسه زملاءه المدربين السعوديين الذين قدموا له النصح والإرشاد.

كأس السوبر النصر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عسيري: النصر قوي.. سنسعى لإهداء السوبر لأهالي القصيم
سبق

أشار مدرب فريق التعاون عبدالله عسيري، إلى أن الفريق يعيش هذه الفترة مرحلةً انتقالية بعد الاستغناء عن المدرب السابق باولو، رغم جاهزيتهم لملاقاة فريق النصر يوم غد، في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعدّ العسيري مدة توليه تدريب الفريق قصيرةً؛ حيث إن هناك العديدَ من الأمور الفنية التي سيعمل جاهدًا على تعديلها، لاسيما العامل النفسي للاعبين، المهم جدًّا في مثل هذه المباريات التي لن تخرج عن فائز وخاسر.

وعن فريق النصر قال: "النصر فريق قوي، ولديه نجوم ومدرب متمكن، ولكن هذا لا يقلّل من نجومية لاعبي فريق التعاون"، متمنّيًا أن يحقّق فريقه الكأس وأن يقدمه هدية لأهالي وسكان منطقة القصيم؛ تقديرًا لهم؛ لما وجده من دعم وتشجيع منذ توليه الأمور الفنية في الفريق، شاكرًا في الوقت نفسه زملاءه المدربين السعوديين الذين قدموا له النصح والإرشاد.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
10:07 PM

عسيري: النصر قوي.. سنسعى لإهداء السوبر لأهالي القصيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
4,909

أشار مدرب فريق التعاون عبدالله عسيري، إلى أن الفريق يعيش هذه الفترة مرحلةً انتقالية بعد الاستغناء عن المدرب السابق باولو، رغم جاهزيتهم لملاقاة فريق النصر يوم غد، في مباراة بطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعدّ العسيري مدة توليه تدريب الفريق قصيرةً؛ حيث إن هناك العديدَ من الأمور الفنية التي سيعمل جاهدًا على تعديلها، لاسيما العامل النفسي للاعبين، المهم جدًّا في مثل هذه المباريات التي لن تخرج عن فائز وخاسر.

وعن فريق النصر قال: "النصر فريق قوي، ولديه نجوم ومدرب متمكن، ولكن هذا لا يقلّل من نجومية لاعبي فريق التعاون"، متمنّيًا أن يحقّق فريقه الكأس وأن يقدمه هدية لأهالي وسكان منطقة القصيم؛ تقديرًا لهم؛ لما وجده من دعم وتشجيع منذ توليه الأمور الفنية في الفريق، شاكرًا في الوقت نفسه زملاءه المدربين السعوديين الذين قدموا له النصح والإرشاد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,264
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,685
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,087
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,620

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة