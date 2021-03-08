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"وان بلس" تستعد لطرح كاميرات استثنائية الأيام المقبلة

سويدية وتُعَد الأعرق في العالم وعمرها 180 عامًا

تستعد هواتف "وان بلس" لمفاجأة مستخدميها بطرح كاميرا استثنائية في هواتفها الأحدث خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن هواتف "وان بلس 9" ستعرض لأول مرة كاميرات "هاسلبليد توند" يوم 23 مارس الجاري.

وتعتبر كاميرا "هاسيل بليد" السويدية، هي الأعرق في العالم، والتي يبلغ عمرها 180 عامًا.

وقال بيتي لو، الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس": ستضيف كاميرا هاسيل بليد لهواتف "وان بلس" الكثير من الجمال والثراء لتقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدي، وستكون قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على تقديم كاميرا متميزة ورائدة.

وستمكّن تلك الكاميرات من تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتف "وان بلس 9" بتقنية فائقة الدقة والجودة.

هواتف وان بلس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"وان بلس" تستعد لطرح كاميرات استثنائية الأيام المقبلة
سبق

تستعد هواتف "وان بلس" لمفاجأة مستخدميها بطرح كاميرا استثنائية في هواتفها الأحدث خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن هواتف "وان بلس 9" ستعرض لأول مرة كاميرات "هاسلبليد توند" يوم 23 مارس الجاري.

وتعتبر كاميرا "هاسيل بليد" السويدية، هي الأعرق في العالم، والتي يبلغ عمرها 180 عامًا.

وقال بيتي لو، الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس": ستضيف كاميرا هاسيل بليد لهواتف "وان بلس" الكثير من الجمال والثراء لتقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدي، وستكون قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على تقديم كاميرا متميزة ورائدة.

وستمكّن تلك الكاميرات من تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتف "وان بلس 9" بتقنية فائقة الدقة والجودة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:20 PM

"وان بلس" تستعد لطرح كاميرات استثنائية الأيام المقبلة

سويدية وتُعَد الأعرق في العالم وعمرها 180 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد هواتف "وان بلس" لمفاجأة مستخدميها بطرح كاميرا استثنائية في هواتفها الأحدث خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن هواتف "وان بلس 9" ستعرض لأول مرة كاميرات "هاسلبليد توند" يوم 23 مارس الجاري.

وتعتبر كاميرا "هاسيل بليد" السويدية، هي الأعرق في العالم، والتي يبلغ عمرها 180 عامًا.

وقال بيتي لو، الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس": ستضيف كاميرا هاسيل بليد لهواتف "وان بلس" الكثير من الجمال والثراء لتقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدي، وستكون قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على تقديم كاميرا متميزة ورائدة.

وستمكّن تلك الكاميرات من تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتف "وان بلس 9" بتقنية فائقة الدقة والجودة.

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