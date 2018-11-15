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النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

النيابة العامة تطالب بقتل من أمر وباشر جريمة قتل "خاشقجي" وعددهم 5 أشخاص

وجهت التهم إلى 11 شخصاً.. وأحيلت القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات

صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الموافق 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي- التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرون موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الموافق 17/ 10/ 2018م ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/10/ 2018م، ورقم 11350/ س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الموافق 31/ 10/ 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق؛ لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج؛ للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة تطالب بقتل من أمر وباشر جريمة قتل "خاشقجي" وعددهم 5 أشخاص
سبق

صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الموافق 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي- التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرون موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الموافق 17/ 10/ 2018م ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/10/ 2018م، ورقم 11350/ س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الموافق 31/ 10/ 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق؛ لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج؛ للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
01:22 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
02:18 PM

النيابة العامة تطالب بقتل من أمر وباشر جريمة قتل "خاشقجي" وعددهم 5 أشخاص

وجهت التهم إلى 11 شخصاً.. وأحيلت القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
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55,011

صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الموافق 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي- التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرون موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الموافق 17/ 10/ 2018م ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/10/ 2018م، ورقم 11350/ س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الموافق 31/ 10/ 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق؛ لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج؛ للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

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