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في بادرة وفاء.. متقاعدو شرطة تيماء يلتقون بعد 20 عاماً

اتفقوا على تكرار اللقاء كل 6 أشهر

اجتمع عدد من المتقاعدين من شرطة تيماء في لقاء هو الأول لهم منذ 20 عاماً وهي الفترة التي انقطعوا فيها عن رؤية بعضهم البعض.

واستذكر في بادرة وفاء ومحبة، المتقاعدون خلال الاجتماع، الأيام التي كانوا يقفون فيها بجانب بعضهم البعض خلال تأدية عملهم لخدمة الوطن .

وتعزيزاً لمثل هذه اللقاءات التي تنم عن الوفاء والصداقة والأخوة، فقد اتفق المتقاعدون على تكرار هذا الاجتماع، ليكون مناسبة أخوية تقام كل 6 أشهر.

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في بادرة وفاء.. متقاعدو شرطة تيماء يلتقون بعد 20 عاماً
سبق

اجتمع عدد من المتقاعدين من شرطة تيماء في لقاء هو الأول لهم منذ 20 عاماً وهي الفترة التي انقطعوا فيها عن رؤية بعضهم البعض.

واستذكر في بادرة وفاء ومحبة، المتقاعدون خلال الاجتماع، الأيام التي كانوا يقفون فيها بجانب بعضهم البعض خلال تأدية عملهم لخدمة الوطن .

وتعزيزاً لمثل هذه اللقاءات التي تنم عن الوفاء والصداقة والأخوة، فقد اتفق المتقاعدون على تكرار هذا الاجتماع، ليكون مناسبة أخوية تقام كل 6 أشهر.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:33 PM

في بادرة وفاء.. متقاعدو شرطة تيماء يلتقون بعد 20 عاماً

اتفقوا على تكرار اللقاء كل 6 أشهر

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بدر الجبل - تبوك
0
481

اجتمع عدد من المتقاعدين من شرطة تيماء في لقاء هو الأول لهم منذ 20 عاماً وهي الفترة التي انقطعوا فيها عن رؤية بعضهم البعض.

واستذكر في بادرة وفاء ومحبة، المتقاعدون خلال الاجتماع، الأيام التي كانوا يقفون فيها بجانب بعضهم البعض خلال تأدية عملهم لخدمة الوطن .

وتعزيزاً لمثل هذه اللقاءات التي تنم عن الوفاء والصداقة والأخوة، فقد اتفق المتقاعدون على تكرار هذا الاجتماع، ليكون مناسبة أخوية تقام كل 6 أشهر.

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