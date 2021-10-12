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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس كوت ديفوار

تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَيْن في مختلف المجالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتفصيلاً، قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال استقبال وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وكوت ديفوار، وسُبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

ودان وزير الدفاع الإيفواري استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن السعودية ومطاراتها التي تستهدف المدنيين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس كوت ديفوار
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتفصيلاً، قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال استقبال وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وكوت ديفوار، وسُبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

ودان وزير الدفاع الإيفواري استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن السعودية ومطاراتها التي تستهدف المدنيين والمقيمين.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
01:19 AM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
01:47 AM

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس كوت ديفوار

تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَيْن في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتفصيلاً، قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال استقبال وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وكوت ديفوار، وسُبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

ودان وزير الدفاع الإيفواري استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن السعودية ومطاراتها التي تستهدف المدنيين والمقيمين.

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