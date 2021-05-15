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"الخدمات الطبية بالداخلية" تعايد المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين، والتي رافقه خلالها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وفي السياق نفسه، زار مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، المرضى المنومين ونقلوا تهنئة وزير الداخلية لهم بتلك المناسبة.

من جهة أخرى، عبر المرضى عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لوزير الداخلية وللإدارة العامة للخدمات الطبية لما يلقونه من رعاية واهتمام، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وزارة الداخلية مستشفى قوى الأمن

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"الخدمات الطبية بالداخلية" تعايد المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن
سبق

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين، والتي رافقه خلالها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وفي السياق نفسه، زار مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، المرضى المنومين ونقلوا تهنئة وزير الداخلية لهم بتلك المناسبة.

من جهة أخرى، عبر المرضى عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لوزير الداخلية وللإدارة العامة للخدمات الطبية لما يلقونه من رعاية واهتمام، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
12:06 AM

"الخدمات الطبية بالداخلية" تعايد المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين، والتي رافقه خلالها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وفي السياق نفسه، زار مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، المرضى المنومين ونقلوا تهنئة وزير الداخلية لهم بتلك المناسبة.

من جهة أخرى، عبر المرضى عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لوزير الداخلية وللإدارة العامة للخدمات الطبية لما يلقونه من رعاية واهتمام، داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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