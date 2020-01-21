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العثور على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت سفارة أمريكا بالعراق

فيما تُجرى عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم على المنصة التي أطلقت بواسطتها الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد ليلة أمس.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أنها عثرت - بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد - على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الليلة الماضية.

وأضافت: "إنه تم العثور في المنطقة ذاتها على منصة ثانية بكامل صواريخها"، موضحة أنها تُجري عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي استنكر في بيان اليوم استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس, وأوعز للجهات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الحادث.

القوات الأمنية العراقية سفارة أمريكا بالعراق منصة إطلاق الصواريخ

الرئيسية/ أخبار العالم

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العثور على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت سفارة أمريكا بالعراق
سبق

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم على المنصة التي أطلقت بواسطتها الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد ليلة أمس.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أنها عثرت - بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد - على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الليلة الماضية.

وأضافت: "إنه تم العثور في المنطقة ذاتها على منصة ثانية بكامل صواريخها"، موضحة أنها تُجري عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي استنكر في بيان اليوم استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس, وأوعز للجهات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الحادث.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
06:13 PM

العثور على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت سفارة أمريكا بالعراق

فيما تُجرى عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم على المنصة التي أطلقت بواسطتها الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد ليلة أمس.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أنها عثرت - بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد - على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الليلة الماضية.

وأضافت: "إنه تم العثور في المنطقة ذاتها على منصة ثانية بكامل صواريخها"، موضحة أنها تُجري عملية تحرٍّ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي استنكر في بيان اليوم استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس, وأوعز للجهات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الحادث.

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