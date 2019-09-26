وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 26 موقعاً حول المملكة

ضمن "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية وتسهم في اختصار الوقت

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في (26) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، وفي قيادة الأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في مقر المحكمة العامة بجدة لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، بمنطقة عسير، بتقديم الخدمة للنساء في المركز الثقافي النسائي بمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط لمدة أسبوع، وللرجال والنساء في إدارة التعليم بالنماص ومركز ثربان بمحافظة المجاردة لمدة يوم لكل منهما، ومركز خميس البحر بمحافظة محايل عسير ومركز القحمة لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم ومركز الغايل بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز ترج بمحافظة بيشة لمدة يومين، ويوم الخميس في مركز شعف جارمه بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال يوم غد الإثنين في بلدية محافظة القطيف لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مركز الرعاية الصحية الأولية إسكان الملك عبدالله بالحرس الوطني لمدة يومين، وللنساء في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالقطيف لمدة يوم وفي الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة (إرادة) لمدة يومين.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة نجران بتقديم خدماتها للرجال اليوم في محافظة حبونا لمدة أربعة أيام، وفي مركز الصينية لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مقر مركز بدر الجنوب، ويوم الثلاثاء في جامعة نجران لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم بمنطقة الجوف للرجال والنساء في مقر إدارة الجوازات، ويوم غد الإثنين للرجال في مقر إدارة مكافحة المخدرات لمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة الباحة تقدم الخدمة للرجال اليوم الأحد في مقر شرطة محافظة العقيق لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.