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120  دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.


الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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120  دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة
سبق

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.


الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.


28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:06 PM

120  دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.


الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.


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