120 دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.



الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.



