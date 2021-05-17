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شرطة حائل: القبض على 6 مواطنين لتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرِّضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (6) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

حائل شرطة حائل فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

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شرطة حائل: القبض على 6 مواطنين لتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرِّضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (6) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:16 PM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:43 AM

شرطة حائل: القبض على 6 مواطنين لتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرِّضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (6) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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