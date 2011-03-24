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مكة.. الموارد البشرية تنفذ 4362 جولة على المنشآت التجارية

للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية وضبطت 972 مخالفة

نفذت الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، 4362 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 972 مخالفة وإنذار 551 عبر إدارة التفتيش بفرع المنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2237 جولة، ضبطت من خلالها 647 مخالفة وإنذار 358 منشأة، والطائف 764 جولة ضبطت خلالها 152 مخالفة وإنذار 84 منشأة، والعاصمة المقدسة 882 جولة ضبطت خلالها 143 مخالفة وإنذار 87 منشأة، والقنفذة 479 جولة ضبطت خلالها 30 مخالفة وإنذار 22 منشأة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات، عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

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مكة.. الموارد البشرية تنفذ 4362 جولة على المنشآت التجارية
سبق

نفذت الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، 4362 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 972 مخالفة وإنذار 551 عبر إدارة التفتيش بفرع المنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2237 جولة، ضبطت من خلالها 647 مخالفة وإنذار 358 منشأة، والطائف 764 جولة ضبطت خلالها 152 مخالفة وإنذار 84 منشأة، والعاصمة المقدسة 882 جولة ضبطت خلالها 143 مخالفة وإنذار 87 منشأة، والقنفذة 479 جولة ضبطت خلالها 30 مخالفة وإنذار 22 منشأة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات، عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:14 AM

مكة.. الموارد البشرية تنفذ 4362 جولة على المنشآت التجارية

للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية وضبطت 972 مخالفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفذت الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، 4362 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 972 مخالفة وإنذار 551 عبر إدارة التفتيش بفرع المنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2237 جولة، ضبطت من خلالها 647 مخالفة وإنذار 358 منشأة، والطائف 764 جولة ضبطت خلالها 152 مخالفة وإنذار 84 منشأة، والعاصمة المقدسة 882 جولة ضبطت خلالها 143 مخالفة وإنذار 87 منشأة، والقنفذة 479 جولة ضبطت خلالها 30 مخالفة وإنذار 22 منشأة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات، عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

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