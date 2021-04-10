الإمارات: 1,931 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء 466,804

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.