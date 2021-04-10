النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 1,931 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء 466,804

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 1,931 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
02:26 PM

الإمارات: 1,931 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء 466,804

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
176

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة