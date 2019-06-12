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"مغينية رابغ" .. حرائق تسعفها فزعة الأهالي وسط مطالبات بمركز للدفاع المدني

الأهالي لـ "سبق": نعتمد الأساليب البدائية في إطفاء النيران وأقرب مركز يبعد 45 كم

ناشد أهالي مركز مغينية التابع لمحافظة رابغ، الجهات المعنية سرعة التجاوب مع مطالبهم المتكررة منذ أعوام عدة بافتتاح مركز للدفاع المدني.

وقال المواطنون سنيد الشيخ عون الله البلادي؛ ومنير البلادي؛ ومحمد منور؛ لـ "سبق"، إن عدم وجود مركز للدفاع المدني يتسبّب في تزايد خسائر الحرائق لاعتمادهم بشكل أساسي على الطرق البدائية في إطفاء الحرائق، في ظل وجود أقرب مركز للدفاع المدني على بُعد 45 كيلو متراً.

وأشاروا إلى أن سكان المركز يعانون منذ نشأة القرية غياب إدارات خدمية عدة ضرورية لمواطنيها، مثل الدفاع المدني، ونعتمد في مكافحة الحوادث بالفزعة بين الجيران وأبناء المركز والقرى المجاورة، حتى طالت فزعتهم الطرق حينما تحل بهم أقدار الله ويتعرّض أحد الجيران إلى حريق- لا قدر الله، ما هي إلا لحظات وترى عيناك صهاريج المياه تتوافد إلى الموقع لعل الله أن ينقذ بهم الأرواح أو الممتلكات ولكن إمكاناتهم بدائية، ولذلك لا تجدي فزعتهم، وغالباً أهالي المركز تدركهم الحرائق وتأكل النار الأخضر واليابس ولا تدركهم خدمات الدفاع المدني، وذلك لبُعد المسافة وهي مسافة كفيلة بأن يتكبّد المواطنون خسائر الأرواح والممتلكات قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأضافوا نحن معرّضون لأقدار الله، فبتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٠ وقبل الإفطار بنصف ساعة نزلت صاعقة على إحدى المزارع والتهمتها، ولولا لطف الله ثم فزعة أبناء المركز ووصول الدفاع المدني بعد قطع المسافات الطويلة لخسرنا المزرعة بالكامل، وبالأمس التهمت النيران منزل مواطن بالكامل ولم يلحق به الدفاع المدني وسبقته إحصائيات كثيرة مدونة في سجلات إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ.

وطالبوا المسؤولين في الدفاع المدني، بفتح مركز أو وحدة إنقاذ تخدم الأهالي والطريق الرابط بين طريق الهجرة وطريق الجحفة مروراً بالمركز، مبدين استياءهم من تكرار الوعود بالحل دون تنفيذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مغينية رابغ" .. حرائق تسعفها فزعة الأهالي وسط مطالبات بمركز للدفاع المدني
سبق

ناشد أهالي مركز مغينية التابع لمحافظة رابغ، الجهات المعنية سرعة التجاوب مع مطالبهم المتكررة منذ أعوام عدة بافتتاح مركز للدفاع المدني.

وقال المواطنون سنيد الشيخ عون الله البلادي؛ ومنير البلادي؛ ومحمد منور؛ لـ "سبق"، إن عدم وجود مركز للدفاع المدني يتسبّب في تزايد خسائر الحرائق لاعتمادهم بشكل أساسي على الطرق البدائية في إطفاء الحرائق، في ظل وجود أقرب مركز للدفاع المدني على بُعد 45 كيلو متراً.

وأشاروا إلى أن سكان المركز يعانون منذ نشأة القرية غياب إدارات خدمية عدة ضرورية لمواطنيها، مثل الدفاع المدني، ونعتمد في مكافحة الحوادث بالفزعة بين الجيران وأبناء المركز والقرى المجاورة، حتى طالت فزعتهم الطرق حينما تحل بهم أقدار الله ويتعرّض أحد الجيران إلى حريق- لا قدر الله، ما هي إلا لحظات وترى عيناك صهاريج المياه تتوافد إلى الموقع لعل الله أن ينقذ بهم الأرواح أو الممتلكات ولكن إمكاناتهم بدائية، ولذلك لا تجدي فزعتهم، وغالباً أهالي المركز تدركهم الحرائق وتأكل النار الأخضر واليابس ولا تدركهم خدمات الدفاع المدني، وذلك لبُعد المسافة وهي مسافة كفيلة بأن يتكبّد المواطنون خسائر الأرواح والممتلكات قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأضافوا نحن معرّضون لأقدار الله، فبتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٠ وقبل الإفطار بنصف ساعة نزلت صاعقة على إحدى المزارع والتهمتها، ولولا لطف الله ثم فزعة أبناء المركز ووصول الدفاع المدني بعد قطع المسافات الطويلة لخسرنا المزرعة بالكامل، وبالأمس التهمت النيران منزل مواطن بالكامل ولم يلحق به الدفاع المدني وسبقته إحصائيات كثيرة مدونة في سجلات إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ.

وطالبوا المسؤولين في الدفاع المدني، بفتح مركز أو وحدة إنقاذ تخدم الأهالي والطريق الرابط بين طريق الهجرة وطريق الجحفة مروراً بالمركز، مبدين استياءهم من تكرار الوعود بالحل دون تنفيذ.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:56 AM

"مغينية رابغ" .. حرائق تسعفها فزعة الأهالي وسط مطالبات بمركز للدفاع المدني

الأهالي لـ "سبق": نعتمد الأساليب البدائية في إطفاء النيران وأقرب مركز يبعد 45 كم

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صحيفة سبق الإلكترونية - رابغ
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ناشد أهالي مركز مغينية التابع لمحافظة رابغ، الجهات المعنية سرعة التجاوب مع مطالبهم المتكررة منذ أعوام عدة بافتتاح مركز للدفاع المدني.

وقال المواطنون سنيد الشيخ عون الله البلادي؛ ومنير البلادي؛ ومحمد منور؛ لـ "سبق"، إن عدم وجود مركز للدفاع المدني يتسبّب في تزايد خسائر الحرائق لاعتمادهم بشكل أساسي على الطرق البدائية في إطفاء الحرائق، في ظل وجود أقرب مركز للدفاع المدني على بُعد 45 كيلو متراً.

وأشاروا إلى أن سكان المركز يعانون منذ نشأة القرية غياب إدارات خدمية عدة ضرورية لمواطنيها، مثل الدفاع المدني، ونعتمد في مكافحة الحوادث بالفزعة بين الجيران وأبناء المركز والقرى المجاورة، حتى طالت فزعتهم الطرق حينما تحل بهم أقدار الله ويتعرّض أحد الجيران إلى حريق- لا قدر الله، ما هي إلا لحظات وترى عيناك صهاريج المياه تتوافد إلى الموقع لعل الله أن ينقذ بهم الأرواح أو الممتلكات ولكن إمكاناتهم بدائية، ولذلك لا تجدي فزعتهم، وغالباً أهالي المركز تدركهم الحرائق وتأكل النار الأخضر واليابس ولا تدركهم خدمات الدفاع المدني، وذلك لبُعد المسافة وهي مسافة كفيلة بأن يتكبّد المواطنون خسائر الأرواح والممتلكات قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأضافوا نحن معرّضون لأقدار الله، فبتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٠ وقبل الإفطار بنصف ساعة نزلت صاعقة على إحدى المزارع والتهمتها، ولولا لطف الله ثم فزعة أبناء المركز ووصول الدفاع المدني بعد قطع المسافات الطويلة لخسرنا المزرعة بالكامل، وبالأمس التهمت النيران منزل مواطن بالكامل ولم يلحق به الدفاع المدني وسبقته إحصائيات كثيرة مدونة في سجلات إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ.

وطالبوا المسؤولين في الدفاع المدني، بفتح مركز أو وحدة إنقاذ تخدم الأهالي والطريق الرابط بين طريق الهجرة وطريق الجحفة مروراً بالمركز، مبدين استياءهم من تكرار الوعود بالحل دون تنفيذ.

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