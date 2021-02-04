رئيس جامعة الملك فيصل يكرم الطلبة المتميزين من كلية إدارة الأعمال

في حفل نظمته الكلية وشهد عرضًا للمشروعات الريادية

نظمت كلية إدارة الأعمال، صباح يوم الثلاثاء الماضي، فعالية لتكريم الطلبة المتميزين في الكلية، تحت رعاية رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وبحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، وعميد كلية إدارة الأعمال المكلف الدكتور هاني بن خالد شيتي، وسط حضور كبير.

وتجول رئيس الجامعة داخل أركان المعرض المصاحب لهذه الفعالية؛ حيث استمع خلالها إلى عدد من الشروحات التي قدمها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية حول بعض الدراسات والأبحاث التي أجروها في تخصصاتهم المختلفة، وعما توصلوا له من نتائج علمية، كما استمع للمشاريع الريادية والأفكار الإبداعية التي يقوم بالعمل عليها مجموعة من طالبات الكلية.

وألقى رئيس الجامعة كلمة قدم فيها شكره وعرفانه لجميع الطلاب والطالبات، على حرصهم وتفانيهم في نهل العلم والمعرفة وتطويرها واستخدامها كمحركات للإبداع، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي ضمن خطة الجامعة واستراتيجيتها التي تدعم طلاب وطالبات الجامعة للرقي بهم إلى أعلى دروب العلم، كما قدم شكره وتقديره لكلية إدارة الأعمال على متابعة هؤلاء الطلبة، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والعمل.

من جهته ألقى عميد كلية إدارة الأعمال المكلف الدكتور هاني بن خالد شيتي، كلمة عبر خلالها عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على رعايته لحفل تكريم الطلبة المتميزين من كلية إدارة الأعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكلية تدعم كل طلابها وطالباتها، وتشد من أزرهم لمواصلة الإبداع في إجراء البحوث وتنفيذ الأفكار الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع.

وبعدها تحدث الأستاذ عبد العزيز الملحم، والأستاذة أفنان الدريب، عن مشاريعهما الريادية التي طبقاها على أرض الواقع، واستفادا منها بعد تخرجهما من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة والوكلاء بتكريم الطلبة المتميزين تعبيراً عن تقدير جهودهم ولدفعهم للمزيد من التميز.