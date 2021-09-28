ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-28 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:41 AM

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.