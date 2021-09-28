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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:41 AM

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

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