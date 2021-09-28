"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.