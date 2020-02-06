بعد "هجوم الأربعاء الدامي".. مسلحو التيار الصدري والمليشيات يسيطرون على النجف

منع أي شخص من دخول ساحة الاعتصام إلا بعد تفتيش دقيق.. اعتقالات وملاحقة

بعد يوم من هجومهم "الدامي" على المتظاهرين، سيطر مسلحو "التيار الصدري" على ساحة الاعتصام بمدينة النجف، جنوبي العراق؛ بينما انتشرت عناصر مليشيات "سرايا السلام" في الأحياء القريبة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادرها، أنه تم منع أي شخص من دخول ساحة الاعتصام؛ إلا بعد تفتيش دقيق.

وأفادت مصادر طبية عراقية بمقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء؛ إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وبيّنت المصادر أن قائد شرطة النجف كان من بين المصابين؛ فيما أكد متظاهرون أن عمليات ملاحقة واعتقال نُفّذت بحق المتظاهرين داخل أحد المستشفيات.

وقالت المصادر: إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكَمَ أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وخلّف إطلاق النار أيضًا إصابة أكثر من 150 متظاهرًا، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

وكان أنصار مقتدى الصدر، قد تبنّوْا ارتداء القبعات الزرقاء، وقرّر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء؛ دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردًّا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.

وانتشرت فيديوهات مؤخرًا لأصحاب القبعات الزرقاء وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.