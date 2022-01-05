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على رمال "رياض أوايسس".. مهندس سعودي يستلهم فنون النحت من انعكاسات النجوم

"هوساوي": الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان

‬ استضافت "أوايسس" إحدى مناطق موسم الرياض موهبة سعودية فريدة في رسم المنحوتات الفنية على الكثبان الرملية، في أشكال عديدة توحي بتنوع الفنون والمواهب بفعاليات الموسم ومناطقه المتنوعة.

ونجح المهندس والنحات "ناصر هوساوي" في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي عبر أفكار فنية مستلهمة من عناصر الصحراء، ولياليها المضاءة بالنجوم.

وأشار "هوساوي" إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام، وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات.

وكشف أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكداً أن مشاركته في موسم الرياض منحته الفرصة للوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.

وأضاف"هوساوي" أن الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مشيراً إلى أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملًا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.

وتشير رسومات "هوساوي" إلى السلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما يقدم عروضاً حية لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في "أوايسس" التي لاقت إعجاباً لافتاً من الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على رمال "رياض أوايسس".. مهندس سعودي يستلهم فنون النحت من انعكاسات النجوم
سبق

‬ استضافت "أوايسس" إحدى مناطق موسم الرياض موهبة سعودية فريدة في رسم المنحوتات الفنية على الكثبان الرملية، في أشكال عديدة توحي بتنوع الفنون والمواهب بفعاليات الموسم ومناطقه المتنوعة.

ونجح المهندس والنحات "ناصر هوساوي" في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي عبر أفكار فنية مستلهمة من عناصر الصحراء، ولياليها المضاءة بالنجوم.

وأشار "هوساوي" إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام، وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات.

وكشف أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكداً أن مشاركته في موسم الرياض منحته الفرصة للوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.

وأضاف"هوساوي" أن الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مشيراً إلى أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملًا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.

وتشير رسومات "هوساوي" إلى السلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما يقدم عروضاً حية لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في "أوايسس" التي لاقت إعجاباً لافتاً من الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:32 PM

على رمال "رياض أوايسس".. مهندس سعودي يستلهم فنون النحت من انعكاسات النجوم

"هوساوي": الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ استضافت "أوايسس" إحدى مناطق موسم الرياض موهبة سعودية فريدة في رسم المنحوتات الفنية على الكثبان الرملية، في أشكال عديدة توحي بتنوع الفنون والمواهب بفعاليات الموسم ومناطقه المتنوعة.

ونجح المهندس والنحات "ناصر هوساوي" في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي عبر أفكار فنية مستلهمة من عناصر الصحراء، ولياليها المضاءة بالنجوم.

وأشار "هوساوي" إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام، وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات.

وكشف أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكداً أن مشاركته في موسم الرياض منحته الفرصة للوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.

وأضاف"هوساوي" أن الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مشيراً إلى أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملًا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.

وتشير رسومات "هوساوي" إلى السلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما يقدم عروضاً حية لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في "أوايسس" التي لاقت إعجاباً لافتاً من الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.

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