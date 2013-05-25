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وصول طائرات "القوات اليونانية" من طراز  F16 إلى قاعدة الملك فيصل

للمشاركة في تمرين "عين الصقر" في نسخته الثانية

وصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي, حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

وأكد اللواء الطيار الركن القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏وتبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول طائرات "القوات اليونانية" من طراز  F16 إلى قاعدة الملك فيصل
سبق

وصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي, حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

وأكد اللواء الطيار الركن القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏وتبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
11:52 PM

وصول طائرات "القوات اليونانية" من طراز  F16 إلى قاعدة الملك فيصل

للمشاركة في تمرين "عين الصقر" في نسخته الثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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وصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي, حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

وأكد اللواء الطيار الركن القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏وتبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

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