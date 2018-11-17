ذوو الصيدلي "مغدور جازان" يروون تفاصيل حياته الأخيرة ويؤكدون: السعودية تطبق أحكام الله

والدته: ابني في المملكة منذ 4 سنوات وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج

في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في حادثة القتل الشنيعة التي شهدتها منطقة جازان مساء الخميس بإحدى الصيدليات بوسط جازان، روى ذوو القتيل الصيدلي أحمد طه اللحظات الآخيرة التي عاشها ابنهم الذي قتل بسبع طعنات إحداهما قاتلة.

وبينت الدكتورة منة طه، شقيقة القتيل، أن شقيقها قتل بسبع طعنات وأن المتهم ليس مختلاً عقليًا، وطالبت: "بإعدام المتهمين بقولها: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يُقتل".



وأشارت خلال حديثها لوسائل إعلام مصرية إلى أن شقيقها أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، وأن تواصله مع ذويه يومياً لم ينقطع منذ مجيئه إلى المملكة.



من جانبها، قالت آمال سيد، والدة أحمد طه إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة، وأضافت: "سيد"، أن المتهم ليس مختلاً عقليًا وقتله عن عمد، لافتة إلى أن آخر مكالمة تلفونية بينهم وبينه كانت يوم الأربعاء.



وأكدت أن نجلها في السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج، مطالبة بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.



وكانت الجهات الأمنية قد باشرت يوم الخميس حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.



وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله، حيث تعرّض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.