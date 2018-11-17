النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ذوو الصيدلي "مغدور جازان" يروون تفاصيل حياته الأخيرة ويؤكدون: السعودية تطبق أحكام الله

والدته: ابني في المملكة منذ 4 سنوات وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج

في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في حادثة القتل الشنيعة التي شهدتها منطقة جازان مساء الخميس بإحدى الصيدليات بوسط جازان، روى ذوو القتيل الصيدلي أحمد طه اللحظات الآخيرة التي عاشها ابنهم الذي قتل بسبع طعنات إحداهما قاتلة.

وبينت الدكتورة منة طه، شقيقة القتيل، أن شقيقها قتل بسبع طعنات وأن المتهم ليس مختلاً عقليًا، وطالبت: "بإعدام المتهمين بقولها: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يُقتل".

وأشارت خلال حديثها لوسائل إعلام مصرية إلى أن شقيقها أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، وأن تواصله مع ذويه يومياً لم ينقطع منذ مجيئه إلى المملكة.

من جانبها، قالت آمال سيد، والدة أحمد طه إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة، وأضافت: "سيد"، أن المتهم ليس مختلاً عقليًا وقتله عن عمد، لافتة إلى أن آخر مكالمة تلفونية بينهم وبينه كانت يوم الأربعاء.

وأكدت أن نجلها في السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج، مطالبة بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت يوم الخميس حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله، حيث تعرّض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

مقتل طبيب صيدلي طعناً بإحدى صيدليات جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ذوو الصيدلي "مغدور جازان" يروون تفاصيل حياته الأخيرة ويؤكدون: السعودية تطبق أحكام الله
سبق

في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في حادثة القتل الشنيعة التي شهدتها منطقة جازان مساء الخميس بإحدى الصيدليات بوسط جازان، روى ذوو القتيل الصيدلي أحمد طه اللحظات الآخيرة التي عاشها ابنهم الذي قتل بسبع طعنات إحداهما قاتلة.

وبينت الدكتورة منة طه، شقيقة القتيل، أن شقيقها قتل بسبع طعنات وأن المتهم ليس مختلاً عقليًا، وطالبت: "بإعدام المتهمين بقولها: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يُقتل".

وأشارت خلال حديثها لوسائل إعلام مصرية إلى أن شقيقها أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، وأن تواصله مع ذويه يومياً لم ينقطع منذ مجيئه إلى المملكة.

من جانبها، قالت آمال سيد، والدة أحمد طه إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة، وأضافت: "سيد"، أن المتهم ليس مختلاً عقليًا وقتله عن عمد، لافتة إلى أن آخر مكالمة تلفونية بينهم وبينه كانت يوم الأربعاء.

وأكدت أن نجلها في السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج، مطالبة بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت يوم الخميس حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله، حيث تعرّض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
02:55 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:53 PM

ذوو الصيدلي "مغدور جازان" يروون تفاصيل حياته الأخيرة ويؤكدون: السعودية تطبق أحكام الله

والدته: ابني في المملكة منذ 4 سنوات وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج

A A A
فهد كاملي - جازان
29
38,482

في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في حادثة القتل الشنيعة التي شهدتها منطقة جازان مساء الخميس بإحدى الصيدليات بوسط جازان، روى ذوو القتيل الصيدلي أحمد طه اللحظات الآخيرة التي عاشها ابنهم الذي قتل بسبع طعنات إحداهما قاتلة.

وبينت الدكتورة منة طه، شقيقة القتيل، أن شقيقها قتل بسبع طعنات وأن المتهم ليس مختلاً عقليًا، وطالبت: "بإعدام المتهمين بقولها: "السعودية تطبق أحكام الله، ومن قتل يُقتل".

وأشارت خلال حديثها لوسائل إعلام مصرية إلى أن شقيقها أرسل لها فيديو مقالب على الفيس بوك قبل وفاته بساعة واحدة، وأن تواصله مع ذويه يومياً لم ينقطع منذ مجيئه إلى المملكة.

من جانبها، قالت آمال سيد، والدة أحمد طه إن وزيرة الهجرة، في زياتها لهم اليوم، أكدت أن الجثمان سيصل في أقصى سرعة، وأضافت: "سيد"، أن المتهم ليس مختلاً عقليًا وقتله عن عمد، لافتة إلى أن آخر مكالمة تلفونية بينهم وبينه كانت يوم الأربعاء.

وأكدت أن نجلها في السعودية منذ 4 سنوات، وزار مصر آخر مرة في شهر يوليو، وكان يجهز نفسه حتى يخطب ويتزوج، مطالبة بعودة الجثمان سريعًا، وباستعادة حقه عن طريق القصاص العاجل.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت يوم الخميس حادثة مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بجازان، حيث تم القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

وعلمت "سبق" أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة ولكنه فارق الحياة فور وصوله، حيث تعرّض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,612
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,897
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,517
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,470

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة