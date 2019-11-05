جروس يمنح السومة ودجانيني وعسيري راحة من مواجهة "الجندل"

فضل مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس إراحة الثلاثي عمر السومة، عبدالفتاح عسيري، ودجانيني تفاريس، عن المشاركة في مواجهة "الجندل" مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووقف المدرب على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي مساء أمس، وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية وقبل الختام أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.



وكانت التدريبات قد شهدت حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ.