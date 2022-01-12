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وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي

تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.

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وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي
سبق

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:17 PM

وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي

تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.

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