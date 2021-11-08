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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

بسبب لقاح كورونا.. شابة تدخل "نادي المليونيرات"

هذا ما ستفعله لعائلتها بعد الثراء

أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاماً، مليونيرة، بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا.

وأعلن فوز جوانا، الأحد، بجائزة مالية مقدمة من حملة "مليون دولار فاكس"، وقدرها مليون دولار.

ونقلت شبكة "9 نيوز" الأسترالية عن جوانا قولها، إنها ستخصص جزءاً من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: "أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني. سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين".

وعن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: "لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد".

ودخل حوالي 2.8 مليون أستراليا السحب للفوز بالجائزة التي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

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بسبب لقاح كورونا.. شابة تدخل "نادي المليونيرات"
سبق

أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاماً، مليونيرة، بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا.

وأعلن فوز جوانا، الأحد، بجائزة مالية مقدمة من حملة "مليون دولار فاكس"، وقدرها مليون دولار.

ونقلت شبكة "9 نيوز" الأسترالية عن جوانا قولها، إنها ستخصص جزءاً من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: "أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني. سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين".

وعن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: "لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد".

ودخل حوالي 2.8 مليون أستراليا السحب للفوز بالجائزة التي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:50 AM

بسبب لقاح كورونا.. شابة تدخل "نادي المليونيرات"

هذا ما ستفعله لعائلتها بعد الثراء

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
9,371

أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاماً، مليونيرة، بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا.

وأعلن فوز جوانا، الأحد، بجائزة مالية مقدمة من حملة "مليون دولار فاكس"، وقدرها مليون دولار.

ونقلت شبكة "9 نيوز" الأسترالية عن جوانا قولها، إنها ستخصص جزءاً من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: "أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني. سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين".

وعن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: "لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد".

ودخل حوالي 2.8 مليون أستراليا السحب للفوز بالجائزة التي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,114
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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