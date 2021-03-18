النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن

وسط مخاوف من وقوع حوادث تعرض أرواح المرتادين للخطر

رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.

ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.

بلقرن شاحنة تنقل الإسمنت

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن
سبق

رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.

ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
03:03 PM

فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن

وسط مخاوف من وقوع حوادث تعرض أرواح المرتادين للخطر

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
4
2,098

رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.

ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة