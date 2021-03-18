فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن
وسط مخاوف من وقوع حوادث تعرض أرواح المرتادين للخطر
رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.
ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.
فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن
سويد الحارثيسبق2021-03-18
رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.
ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
03:03 PM
فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن
وسط مخاوف من وقوع حوادث تعرض أرواح المرتادين للخطر
رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.
ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.