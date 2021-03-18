فيديو..إسمنت سائل يتساقط من شاحنة بطريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن

وسط مخاوف من وقوع حوادث تعرض أرواح المرتادين للخطر

رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، الواصل بين "البظاظة – عجبة" ببلقرن، من شاحنة تنقل الإسمنت، مما يُنذر بوقوع حوادث مرورية.

ويشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.