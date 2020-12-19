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فلسطينيون يسقطون "مُسيرة" لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

خلال محاولات فض مسيرة للمطالبة بفتح الشارع المُغلق منذ 17 عامًا

أسقط فلسطينيون، أمس الجمعة، طائرة مُسيرة صغيرة، كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق قنابل غاز على مسيرة للمطالبة بفتح شارع قرية كفر قدوم المُغلق منذ 17 عامًا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مشاركين في مسيرة احتجاجية في القرية الكائنة في نطاق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، أسقطوا الطائرة بعد أن حاول جنود من الجيش الاحتلال فضّ التظاهرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم: إن قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع جرى إطلاقها بكثافة، فيما أصيب العشرات بحالة اختناق.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للحظة رمي متظاهرين للطائرة المسيرة بقطع من الأحجار، قبل أن تسقط ويصدر عنها دخان كثيف، في حين لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا على الواقعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فلسطينيون يسقطون "مُسيرة" لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم
سبق

أسقط فلسطينيون، أمس الجمعة، طائرة مُسيرة صغيرة، كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق قنابل غاز على مسيرة للمطالبة بفتح شارع قرية كفر قدوم المُغلق منذ 17 عامًا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مشاركين في مسيرة احتجاجية في القرية الكائنة في نطاق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، أسقطوا الطائرة بعد أن حاول جنود من الجيش الاحتلال فضّ التظاهرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم: إن قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع جرى إطلاقها بكثافة، فيما أصيب العشرات بحالة اختناق.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للحظة رمي متظاهرين للطائرة المسيرة بقطع من الأحجار، قبل أن تسقط ويصدر عنها دخان كثيف، في حين لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا على الواقعة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:11 PM

فلسطينيون يسقطون "مُسيرة" لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

خلال محاولات فض مسيرة للمطالبة بفتح الشارع المُغلق منذ 17 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقط فلسطينيون، أمس الجمعة، طائرة مُسيرة صغيرة، كان يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق قنابل غاز على مسيرة للمطالبة بفتح شارع قرية كفر قدوم المُغلق منذ 17 عامًا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مشاركين في مسيرة احتجاجية في القرية الكائنة في نطاق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، أسقطوا الطائرة بعد أن حاول جنود من الجيش الاحتلال فضّ التظاهرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم: إن قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع جرى إطلاقها بكثافة، فيما أصيب العشرات بحالة اختناق.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للحظة رمي متظاهرين للطائرة المسيرة بقطع من الأحجار، قبل أن تسقط ويصدر عنها دخان كثيف، في حين لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا على الواقعة.

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