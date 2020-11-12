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سفارات أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بجدة

أعربت عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه

أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة.

وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

سفارات أمريكا محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارات أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بجدة
سبق

أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة.

وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:28 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:53 PM

سفارات أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بجدة

أعربت عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,949

أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة.

وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

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