شاهد.. دوريات أمن الطرق بينبع تدشن الحملة المرورية على الطرق الخارجية

تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

دشنت دوريات أمن طريق الساحل الغربي بمحافظة ينبع اليوم الحملة الأمنية والمرورية تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا" الثانية من خلال توزيع العديد من المنشورات التوعوية والهدايا على مرتادي الطرقات، وذلك للتوعية الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.



وتهدف الحملة التي انطلقت اليوم في كافة مناطق المملكة والتي تستمر لمدة أسبوع إلى نشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، إضافة إلى إيجاد جانب تعاوني لرفع مستوى السلامة المرورية حيث شملت توزيع المطويات التوعوية والهدايا على مرتادي الطريق واللوحات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين لتحقيق الفائدة من هذه الحملة، كما شملت الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل المحافظة.

جدير بالذكر أن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قد دشن اليوم الحملة الأمنية تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمقر مركز الضبط الأمني "بالقدية".