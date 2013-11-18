"الشؤون الصحية" بحائل تدشن مبادرة "خطوتك والعافية"

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري، اليوم، مبادرة "خطوتك والعافية" التي تُنظمها صحة حائل بالتزامن مع اليوم العالمي لداء السكري ۲۰۲۱، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية، وعدد من الجمعيات الصحية الأهلية؛ حيث نُفذت مبادرة المشي في مواقف المديرية بالجهة الغربية.



وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية المشي للوقاية والعلاج من الإصابة بداء السكري، وتضمّنت المبادرة الكشف المبكر، وقياس معدل السكر بالدم، وقياس الوزن والطول وضغط الدم، كما أتيح خلال المبادرة أخذ لقاح كورونا والأنفلونزا الموسمية للحضور والمشاركين في عيادة الموظفين بالمديرية.



يذكر أن الجهات المشاركة في مبادرة "خطوتك والعافية" هي كل من: أمن الطرق، وقطاعات أمنية أخرى، كما شارك في المبادرة تجمع حائل الصحي، وإدارة التطوع الصحي، فرع وزارة التجارة وفرع وزارة المالية، وإدارة تعليم حائل، وجمعية الكلى بحائل، وجمعية عزم لمرضى التصلب اللويحي، ونادي نشاط وحركة.