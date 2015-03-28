يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، بمدينة الدمام معسكره الإعدادي الأول بعد ختامه من مرحلة الاستكشاف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، وحتى السادس من شهر إبريل المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023. واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي (36) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: خالد حداد، عبدالإله الغامدي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين خالد، حسام العمري، حسين جداوي، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، عبدالله البيشي، حسن العبود، راكان العنزي، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، عبدالعزيز الرفاعي، سعد المطيري، أحمد الرفاعي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، جاذوب الظفيري، محمد المولد، صهيب الهوساوي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي، نواف الجناحي. ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مساء غدٍ الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد. يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الأخضر تحت 17 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا بمدينة الدمام ..والحربي يستدعي 36 لاعبًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-28 يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، بمدينة الدمام معسكره الإعدادي الأول بعد ختامه من مرحلة الاستكشاف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، وحتى السادس من شهر إبريل المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي (36) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: خالد حداد، عبدالإله الغامدي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين خالد، حسام العمري، حسين جداوي، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، عبدالله البيشي، حسن العبود، راكان العنزي، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، عبدالعزيز الرفاعي، سعد المطيري، أحمد الرفاعي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، جاذوب الظفيري، محمد المولد، صهيب الهوساوي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي، نواف الجناحي.



ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مساء غدٍ الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.



يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 12:35 AM

الأخضر تحت 17 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا بمدينة الدمام ..والحربي يستدعي 36 لاعبًا





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يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، بمدينة الدمام معسكره الإعدادي الأول بعد ختامه من مرحلة الاستكشاف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، وحتى السادس من شهر إبريل المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي (36) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: خالد حداد، عبدالإله الغامدي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين خالد، حسام العمري، حسين جداوي، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد صابر، عبدالله البيشي، حسن العبود، راكان العنزي، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، عبدالعزيز الرفاعي، سعد المطيري، أحمد الرفاعي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، جاذوب الظفيري، محمد المولد، صهيب الهوساوي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي، نواف الجناحي.



ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مساء غدٍ الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.



يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.