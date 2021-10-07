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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم

بحضور ولي العهد.. عبر الاتصال المرئي

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا خالد بن كمال فقيه، والسفير المعين لدى جمهورية النيجر زيد بن مخلد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية إتحاد ميانمار سعود بن عبدالله السبيعي، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، والسفير المعين لدى جمهورية الصومال الفدرالية أحمد بن محمد صالح المولد، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى, والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة العتيبي، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.

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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم
سبق

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا خالد بن كمال فقيه، والسفير المعين لدى جمهورية النيجر زيد بن مخلد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية إتحاد ميانمار سعود بن عبدالله السبيعي، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، والسفير المعين لدى جمهورية الصومال الفدرالية أحمد بن محمد صالح المولد، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى, والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة العتيبي، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
05:00 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:33 PM

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم

بحضور ولي العهد.. عبر الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا خالد بن كمال فقيه، والسفير المعين لدى جمهورية النيجر زيد بن مخلد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية إتحاد ميانمار سعود بن عبدالله السبيعي، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، والسفير المعين لدى جمهورية الصومال الفدرالية أحمد بن محمد صالح المولد، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى, والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة العتيبي، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد بن فيصل السحلي.

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