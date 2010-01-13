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لقطات جوية.. الثلوج تغطي مساحات شاسعة من صحراء بدر في لوحة طبيعية خلابة

"بردية تاريخية" تجتذب المتنزهين وسكان المحافظة للاستمتاع بالمشاهد النادرة

نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرًا عن عاصفة البرد والتي تساقطت في محافظة بدر التابع لمنطقة المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي وذكرت الشبكة الأمريكية أن الثلوج غطت كثبان الصحراء في بدر مشكلة لوحة طبيعية خلابة وتظهر اللقطات الجوية الفريدة على الرداء الأبيض الذي زين الصحراء في محافظة بدر، مما أدى تجمع المتنزهين وسكان المحافظة إلى الخروج والاستمتاع بالمشاهد المميزة والنادرة.

وتمكن المصور أسامة الحربي من توثيق هذه المشاهد المميزة والساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات شاسعة من الصحراء وتم التصوير بوساطة كاميرا طائرة "الدرون".

وأكد الحربي خلال حديثه لـ"CNN" أن تساقط البرد بهذه الكثافة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة بدر يعد ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات، واصفًا إياها بـ "البردية التاريخية"، مشيرًا إلى أن الموقع كان يعج بالزوار وأن بعضهم قدم من أماكن بعيدة لرؤية هذا المشهد النادر.

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لقطات جوية.. الثلوج تغطي مساحات شاسعة من صحراء بدر في لوحة طبيعية خلابة
سبق

نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرًا عن عاصفة البرد والتي تساقطت في محافظة بدر التابع لمنطقة المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي وذكرت الشبكة الأمريكية أن الثلوج غطت كثبان الصحراء في بدر مشكلة لوحة طبيعية خلابة وتظهر اللقطات الجوية الفريدة على الرداء الأبيض الذي زين الصحراء في محافظة بدر، مما أدى تجمع المتنزهين وسكان المحافظة إلى الخروج والاستمتاع بالمشاهد المميزة والنادرة.

وتمكن المصور أسامة الحربي من توثيق هذه المشاهد المميزة والساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات شاسعة من الصحراء وتم التصوير بوساطة كاميرا طائرة "الدرون".

وأكد الحربي خلال حديثه لـ"CNN" أن تساقط البرد بهذه الكثافة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة بدر يعد ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات، واصفًا إياها بـ "البردية التاريخية"، مشيرًا إلى أن الموقع كان يعج بالزوار وأن بعضهم قدم من أماكن بعيدة لرؤية هذا المشهد النادر.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:59 PM

لقطات جوية.. الثلوج تغطي مساحات شاسعة من صحراء بدر في لوحة طبيعية خلابة

"بردية تاريخية" تجتذب المتنزهين وسكان المحافظة للاستمتاع بالمشاهد النادرة

A A A
يوسف سفر - الرياض
1
2,577

نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرًا عن عاصفة البرد والتي تساقطت في محافظة بدر التابع لمنطقة المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي وذكرت الشبكة الأمريكية أن الثلوج غطت كثبان الصحراء في بدر مشكلة لوحة طبيعية خلابة وتظهر اللقطات الجوية الفريدة على الرداء الأبيض الذي زين الصحراء في محافظة بدر، مما أدى تجمع المتنزهين وسكان المحافظة إلى الخروج والاستمتاع بالمشاهد المميزة والنادرة.

وتمكن المصور أسامة الحربي من توثيق هذه المشاهد المميزة والساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات شاسعة من الصحراء وتم التصوير بوساطة كاميرا طائرة "الدرون".

وأكد الحربي خلال حديثه لـ"CNN" أن تساقط البرد بهذه الكثافة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة بدر يعد ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات، واصفًا إياها بـ "البردية التاريخية"، مشيرًا إلى أن الموقع كان يعج بالزوار وأن بعضهم قدم من أماكن بعيدة لرؤية هذا المشهد النادر.

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