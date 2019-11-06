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جازان تواعد الأمطار وأتربة محافظات مكة حتى السابعة مساءً

وفق تنبيهات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك والدرب والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد حالة الطقس أتربة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان تواعد الأمطار وأتربة محافظات مكة حتى السابعة مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك والدرب والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:42 AM

جازان تواعد الأمطار وأتربة محافظات مكة حتى السابعة مساءً

وفق تنبيهات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك والدرب والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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