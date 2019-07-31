النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صيانة المناظير" تعرقل رصد هلال ذي الحجة من"برج الساعة"

"مليكي" لـ"سبق": المركز سيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي

كشفت مصادر خاصة أن صيانة مناظير مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، بعد أن كان مقررًا أن يكون "البرج" ولأول مرة راصدًا للأهلّة بشكل فعلي اعتباراً من هذا الشهر.

وكان المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، قد أكد أنه سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًّا للأهلّة؛ كونه يضمّ مجموعة مناظير عالمية.

وقال "مليكي" لـ"سبق": المركز فريد من نوعه، وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدًا.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككلٍّ من وكالات الفضاء العالمية؛ مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبّارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صيانة المناظير" تعرقل رصد هلال ذي الحجة من"برج الساعة"
سبق

كشفت مصادر خاصة أن صيانة مناظير مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، بعد أن كان مقررًا أن يكون "البرج" ولأول مرة راصدًا للأهلّة بشكل فعلي اعتباراً من هذا الشهر.

وكان المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، قد أكد أنه سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًّا للأهلّة؛ كونه يضمّ مجموعة مناظير عالمية.

وقال "مليكي" لـ"سبق": المركز فريد من نوعه، وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدًا.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككلٍّ من وكالات الفضاء العالمية؛ مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبّارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:09 PM

"صيانة المناظير" تعرقل رصد هلال ذي الحجة من"برج الساعة"

"مليكي" لـ"سبق": المركز سيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
6,193

كشفت مصادر خاصة أن صيانة مناظير مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، بعد أن كان مقررًا أن يكون "البرج" ولأول مرة راصدًا للأهلّة بشكل فعلي اعتباراً من هذا الشهر.

وكان المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، قد أكد أنه سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًّا للأهلّة؛ كونه يضمّ مجموعة مناظير عالمية.

وقال "مليكي" لـ"سبق": المركز فريد من نوعه، وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدًا.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككلٍّ من وكالات الفضاء العالمية؛ مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبّارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
28,873
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة